Emelec vs LDU de Quito HOY EN VIVO ONLINE: final de ida de la Serie A de Ecuador 2018

Emelec vs LDU de Quito EN VIVO | Ver gratis por Internet | Live Stream | EN DIRECTO ONLINE vía Gol TV: se enfrentan HOY en el estadio George Capwell de Guayaquil por la final de ida de la Serie A de Ecuador 2018. Este partido está programado para las 8:00 p. m. (hora peruana y ecuatoriana) y podrás seguir la transmisión por larepública.pe.

Emelec vs LDU de Quito: ¿cómo llegan los ‘Eléctricos’ a esta final de Serie A de Ecuador 2018?

Emelec tuvo que esperar hasta la última jornada de la Segunda Fase para confirmar su pase a la gran final de la Serie A de Ecuador. Y es que los ‘Eléctricos’, que peleaba palmo a palmo con Macará, logró vencer 2-1 a Técnico Universitario y así aseguró su presencia en una nueva final.

Para este duelo ante la Liga Deportiva Universitaria, el técnico Mariano Soso tiene la duda de alternar al volante Hólger Matamoros, quien salió lesionado en su último compromiso. El técnico argentino detalló: “Sintió una contractura y no pudo seguir. Decidimos que era necesario reemplazarlo”.

Soso, quien a finales de mayo de este año reemplazó a su colega uruguayo Alfredo Arias, ha hecho que Emelec logre su décima clasificación consecutiva a la Copa Libertadores, luego de haber participado ininterrumpidamente desde el 2010. “Tenemos que valorar lo que se ha conseguido, producto del trabajo colectivo”, afirmó el DT.

Emelec vs LDU de Quito: los ‘Albos’ fueron los primeros en llegar a la final Serie A de Ecuador 2018

Por su parte, LDU de Quito terminó la Segunda Fase de la Serie A de Ecuador 2018 en el tercer lugar de la tabla de posiciones y llega a este final con dos empates a cero de manera consecutiva: ante el ‘Bombillo’ y Delfín.

Así como Emelec tiene una duda, el entrenador de la Liga de Quito, Pablo Repetto, no sabe si podrá alinear al delantero Juan Luis Anangonó. “Es un poco complicado lo de Juan Luis Anangonó. No está garantizada su presencia en el partido”, dijo el argentino en conferencia de prensa. Cristian Martínez Borja sería su reemplazo en caso de que no juegue el ariete ecuatoriano.

“Me hubiera gustado que este partido se juegue con VAR. Espero en el futuro se lo pueda utilizar. Prefiero no hablar mucho de los árbitros, pero me parece que Quiroz y Carlos (Orbe) son buenos árbitros”, agregó.

Alineaciones probables del Emelec vs LDU de Quito EN VIVO ONLINE por la final de la Serie A de Ecuador 2018

Emelec : Esteban Dreer; Juan Carlos Paredes, Leandro Vega, Marlon Megía, Ronaldo Johnson; Dixon Arroyo, Nicolás Queiroz, Joao Rojas, Romario Caicedo; Joel López y Bryan Angulo.

Liga de Quito: Adrián Gabbarini; José Quinteros, Franklin Guerra, Hernán Pellerano, Christian Cruz; Jefferson Intriago, Edison Vega, Johjan Julio, Anderson Julio; Fernando Guerrero y Christian Martínez Borja (Juan Anangonó).

Horarios para ver el Emelec vs LDU de Quito EN VIVO ONLINE por la final de la Serie A de Ecuador 2018

México - 7:00 p. m.

Perú - 8:00 p. m.

Ecuador - 8:00 p. m.

Colombia - 8:00 p. m.

Estados Unidos (Nueva York, Miami, Florida y Washignton) - 8:00 p. m.

Bolivia - 9:00 p. m.

Venezuela - 9:00 p. m.

Argentina - 10:00 p. m.

Chile - 10:00 p. m.

Uruguay - 10:00 p. m.

Paraguay - 10:00 p. m.

Canal para ver el Emelec vs LDU de Quito EN VIVO ONLINE por la final de la Serie A de Ecuador 2018

Gol TV

Narración: Luis Jácome

Comentarios: W. Dávila y M. Magallenes

Campo de juego: J. Calderón y F. Goncalves

Internet: ¿dónde seguir EN VIVO Y EN DIRECTO ONLINE el Emelec vs LDU de Quito?

