UEFA confirma al VAR para la Champions League: ¿desde cuándo entrará en vigor?

La Champions League no volverá a hacer igual a partir de febrero del próximo año. Y es que este lunes, el presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, confirmó que en esta competición empezará a usarse el sistema de videoarbitraje (VAR).

El Comité Ejecutivo del máximo ente del fútbol europeo, reunido en Dublín, han decidido implementar el VAR a partir de los octavos de final de la presente Liga de Campeones, en las que desaparecerá la figura del asistente del área.

"Si lo podemos hacer antes, para qué esperar", manifestó Ceferin, en referencia a las mejoras experimentadas en esta tecnología y al trabajo de "preparación" efectuado con los árbitros.

El VAR no solo se utilizará en la Champions League, ya que también estará presente en la próxima final de la Europa League, en los cuartos de final de la UEFA Nations League —que se tiene programado para junio de 2019 en Portugal— y en la Eurocopa Sub-21.

"Estamos listos para usar el VAR, antes de los que teníamos previsto, y estamos convencidos de que será beneficioso para todas nuestras competiciones, pues ofrecerá una ayuda valiosa para los árbitros y reducirá la decisiones incorrectas", expresó el presidente de la UEFA en conferencia de prensa.

