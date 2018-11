WWE Survivor Series 2018 EN VIVO: cartelera con fecha, horario y canal | Raw vs SmackDown

WWE Survivor Series 2018 EN VIVO | TV Gratis por Internet | EN DIRECTO ONLINE vía Fox Action y WWE Network: evento que tiene como protagonista a los mejores luchadores de Raw y SmackDown se realizará este domingo a las 7:00 p. m. (hora peruana). Además, podrás seguir el minuto a minuto LIVE STREAMING por larepública.pe.

Esta edición del WWE Survivor Series, el cual se llevará a cabo en el Staples Center de Los Ángeles, tendrá ocho luchas más que atractivas. Se desarrollarán dos combates clásicos de estilo sobreviviente de cinco contra cinco, una femenina y otra masculina, donde estará en juego el honor de cada marca.

En los últimos días, dos peleas de la cartelera de Survivor Series 2018 tuvieron que ser modificadas debido a que Daniel Bryan le quitó el Campeonato de la WWE a AJ Styles y Becky Lynch (campeona femenina de SmackDown), debido a una seria lesión, le tuvo que dar su lugar a Charlotte Flair para que esta enfrente a la monarca de Raw: Ronda Rousey.

¿Dónde ver EN VIVO ONLINE el WWE Survivor Series 2018?

Para poder disfrutar de todos evento de la WWE, en Perú puedes contratar en servicio de Movistar o DirecTV y seguir a los mejores luchadores de la industria. Asimismo, para ver EN VIVO solo tienes que entrar ONLINE en LaRepublica.pe.

Cartelera completa del WWE Survivor Series 2018

- Brock Lesnar (campeón Universal) vs. Daniel Bryan (campeón de WWE)

- Ronda Rousey (campeona femenina de Raw) vs. Charlotte Flair

- Seth Rollins (campeón Intercontinental) vs. Shinsuke Nakamura (campeón de los Estados Unidos)

- Equipo femenino de Raw vs. equipo femenino de SmackDown

- Equipo masculino de Raw vs. equipo masculino de SmackDown

- Buddy Murphy vs. Mustafa Ali (por el Título Crucero)

- Authors of Pain (campeones en parejas de Raw) vs. The Bar (campeones en parejas de Raw)

- Lucha Eliminatoria de Parejas Tradicional de Survivor Series

Horarios para ver EN VIVO ONLINE el WWE Survivor Series 2018

Países Kickoff Evento central México 4:00 p. m. 6:00 p. m, Perú 5:00 p. m. 7:00 p. m. Colombia 5:00 p. m. 7:00 p. m. Ecuador 5:00 p. m. 7:00 p. m. Panamá 5:00 p. m. 7:00 p. m. Estados Unidos (Nueva York, Miami y Florida) 5:00 p. m. 7:00 p. m. Bolivia 6:00 p. m. 8:00 p. m. Venezuela 6:00 p. m. 8:00 p. m. Paraguay 6:00 p. m. 8:00 p. m. Uruguay 7:00 p. m. 9:00 p. m. Chile 7:00 p. m. 9:00 p. m. Argentina 7:00 p. m. 9:00 p. m. Brasil 8:00 p. m. 10:00 p. m.

¿Qué canal transmitirá EN VIVO ONLINE el WWE Survivor Series 2018?

Fox Action

184 de Movistar TV; 561 de DirecTV y 324 Claro TV