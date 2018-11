Italia vs Portugal EN VIVO: por el Grupo 3 de la UEFA Nations League

Italia vs Portugal se miden este sábado 17 de noviembre EN VIVO | ONLINE | EN DIRECTO vía RAI en partido correspondiente a la UEFA Nations League en el estadio 'Giuseppe Meazza'. El encuentro arrancará desde las 2:45 p.m. (hora peruana) y podrás seguir todas las incidencias minuto a minuto por larepublica.pe.

Tanto Italia como Portugal pondrán todas sus armas sobre el terreno de juego para estar en el primer puesto del Grupo 3 de la UEFA Nations League. El duelo decidirá el todo o nada; si triunfa el elenco 'luso', Italia se quedará sin opciones de acceder a la siguiente etapa; si gana Italia, se colocará en la cima.

La selección de Roberto Mancini se estrenó en la competición frente a Polonia, la colista de la serie. A pesar de jugar el partido en casa, solo logró igualar frente a la escuadra piloteada por Robert Lewandowski.

Asimismo, frente a Portugal, en el estadio 'Da Luz', la 'azzurri' cayó por la mínima recibiendo un gol del ariete, André Silva.

No obstante, en el choque que disputó en tierras polacas, la suerte estuvo a su favor y consiguieron su primera victoria en la competición. Sufrieron hasta el final, pero Biraghi puso su balón entre los tres palos en el último minuto (92') para sumar tres puntos valiosos.

#Azzurri 🇮🇹

🎥 Sandro #Tonali è alla sua prima convocazione in #Nazionale maggiore. Abbiamo così deciso di sottoporlo ad un test per scoprire 🔟 “prime volte” della sua vita, calcistica e non solo...#SandroTonali #Brescia #VivoAzzurro @BresciaOfficial pic.twitter.com/eXGYZhfxky