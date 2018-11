Facebook: divertidos memes del México vs Argentina por amistoso fecha FIFA 2018 [FOTOS]

La selección argentina se citará este viernes 16 de noviembre ante México en el estadio Mario Kempes de la ciudad de Córdoba. Sin sus principales figuras y dirigida interinamente por Lionel Scaloni, la 'Albiceleste' jugará el primero de los dos amistosos ante el ‘Tri’ y los hinchas aprovecharon la ocasión para calentar la previa de este duelo con hilarantes memes en Facebook.

Los fanáticos publicaron diversas imágenes en Facebook teniendo como protagonista a Lionel Messi que no es convocado a su selección desde la eliminación ante Francia en el Mundial Rusia 2018. Además de las ausencias de Sergio Agüero, Ángel Di María o Gonzalo Higuaín, que al igual que La Pulga, no han sido considerados en el nuevo proceso de Scaloni.

Mientras que México no contará con la baja sensible de Hirving ‘Chucky’ Lozano debido a una contractura muscular en el muslo posterior. Ferretti también aprovechará este encuentro para probar futbolistas porque no llamó a históricos como Javier 'Chicharito' Hernández, Andrés Guardado o Héctor Herrera.

El equipo dirigido interinamente por Ricardo ‘Tuca’ Ferretti, llega de caer de local por 1-0 ante Chile mientras que Argentina viene de perder por el mismo marcador contra Brasil en Arabia Saudita. Mexico buscará cortar una racha de siete partidos sin poder vencer a los argentinos. El último triunfo fue por la mínima diferencia en la Copa América Perú 2004.

Repasa la galería y diviértete con los hilarante memes en Facebook de la previa entre México vs Argentina. El siguiente partido será cuatro días después en el Malvinas Argentinas de la ciudad de Mendoza.