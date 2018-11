Cristian Benavente ilusionado: "Estoy contento por volver a la selección"

A pocos días del Perú vs Ecuador, Cristian Benavente cumplió su segunda práctica con la 'Bicolor' y se mostró contento e ilusionado en la Videna.

El 'Chaval' afirmó que si bien se siente más cómodo jugando detrás del delantero centro, si tiene que desempeñarse por las bandas lo hará sin ningún problema.

“Estoy contento por volver y por los partidos que se vienen”, comenzó diciendo el volante del Sporting Charleroi para Movistar Deportes.

Su posición: "Me puedo mover por todo el frente de ataque, no hay ningún problema con ello. Si tuviera que elegir, me gustaría jugar detrás de punta. Hoy trabajamos bien, hicimos un entrenamiento variado, un poco de todo. Todavía no he hablado con el profesor Gareca".

Ecuador: "Recuerdo cuando enfrenté a Ecuador, jugué por el costado donde estuve muy cómodo y ahora este partido es importante para mí y para el grupo, además es el día del hincha".

Gran presente en Sporting Charleroi: "Me encuentro bien, estar en la Selección Peruana es como estar en casa, últimamente estoy teniendo suerte de cara al gol, eso es importante y ojalá lo pueda reflejar en el partido contra Ecuador. Me sirve para tener confianza".