Presidente de Vélez criticó a la FPF y Gareca por no ceder a Luis Abram [VIDEO]

Este lunes Luis Abram llegó a suelo peruano para unirse a los entrenamientos de la selección peruana. Su arribo no estuvo bajo un buen panorama, ya que desde Argentina el presidente del Vélez Sarsfield expresó su incomodidad ante la respuesta negativa de Ricardo Gareca y la FPF de cederlo para el duelo contra San Lorenzo por la Superliga Argentina.

El defensa central peruano llegó al aeropuerto Jorge Chávez y mostró su alegría que enrolarse en la selección peruana para los amistosos contra Ecuador y Costa Rica. “Contento siempre es un orgullo representar a mi país”, apuntó en un primer momento.

Sobre el pedido de su club hacia a la FPF de cederlo para que afronte el duelo de este lunes frente a San Lorenzo por el torneo argentino, el peruano sostuvo: “Vélez me pidió para que me quede a jugar hoy (Lunes) bueno la federación no aceptó”.

Además confesó que la directa del Vélez Sarsfield no ocultó su molestia por la negativa de la FPF. “Yo sí creo que se han quedado un poco molestos”, dijo Luis Abram a la prensa.

Asimismo, el presidente del Vélez Sarsfield, Sergio Rapisara, habló sobre este tema y no ocultó su malestar. “Hablamos con el cuerpo técnico de la AFA por Gastón Giménez y todo bien, lo mismo con la federación ecuatoriana por Alexander Domínguez. Pero hablamos con Gareca por Abram y la respuesta fue no, me llamó mucho la atención”, sostuvo el mandamás de ‘El Fortín’ a Vélez Vision.

“Me ha caído mal. Lo tenías 10 horas después. ‘Flaco’ querido”, agregó Rapisara en relación a Ricardo Gareca. Esta noche Vélez Sarsfield recibe a San Lorenzo por la jornada 12 de la Superliga Argentina, la incomodidad recaería en que Luis Abram es habitual titular en el esquema de Gabriel Heinze y marchan en el puesto 10 con 17 unidades.