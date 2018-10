Barcelona vs Tottenham VER EN VIVO: con Lionel Messi por la Champions League

Ver EN VIVO | Barcelona vs. Tottenham EN DIRECTO | ONLINE vía FOX Sports / beIN Sports / Univisión Deportes en el estadio Wembley por la fecha 2 del Grupo B de la Champions League 2018/19. Lionel Messi será titular.

Barcelona vs. Tottenham: los azulgranas no ganan hace tres fechas

El equipo de Ernesto Valverde empató en el Camp Nou (2-2) contra el Girona, perdió (2-1) en su visita a Leganés y, recientemente, igualó en condición de local frente a Athletic Bilbao. Por lo que llegan a este encuentro con las ganas de dejar esos malos resultados atrás y tomar un nuevo rumbo.

Barcelona 4-0 PSV en su debut en la Champions League 2018/19

Barcelona vs. Tottenham: la palabra de Rakitic

“Lo más bonito es que cada tres días tienes una nueva oportunidad. Los resultados no han sido buenos, hacemos autocrítica y queremos ganar. Todos sabemos lo que es jugar un partido en Wembley y tenemos muchas ganas. Estamos picados de que llegue el partido”, dijo en la previa Ivan Rakitic.

¿Qué piensa sobre el rival? “Tenemos mucho respeto por el Tottenham, sabemos que necesitan ganar porque perdieron el primer partido. Le deseo lo mejor a Lloris, pero no me gusta porque es francés y me ganó. Espero que Kane, que es un gran goleador, no nos marque el ‘hat-trick’”, agregó.

Barcelona vs. Tottenham: los 'Spurs' quieren sumar sus primeros puntos en la Champions League

Tottenham perdió, sorpresivamente, en su visita al Inter de Milán por 2-1 pese a ir ganando por la mínima diferencia en gran parte del encuentro.

Eso sí, los ingleses viven un buen presente luego de encadenar tres triunfos seguidos: ante Huddersfield Town, Watford, en Copa de la Liga, y Brighton & Hove Albion.

"(Enfrentar al Barça) me motiva siendo perico (hincha del Espanyol) y viviendo tantos años en Barcelona. Volver a la ciudad siempre es algo bonito y jugar ante el Barça también. Siempre es motivante", dijo Pochettino al diario Marca.

Barcelona vs. Tottenham: las ausencias en los de Mauricio Pochettino

El entrenador argentino no podrá tomar en cuenta a Jan Vertonghn y Serge Aurier, quienes tienen problemas en los isquiotibiales. Tampoco estarán dos de sus grandes figuras: Christian Eriksen y Dele Alli, ambos sentidos.

Horarios para ver el Barcelona vs. Tottenham EN VIVO ONLINE por la Champions League

Canales para ver el Barcelona vs. Tontteham EN VIVO ONLINE por la Champions League

Barcelona vs. Tottenham EN VIVO ONLINE vía FOX Sports por la Champions League

Barcelona vs. Tottenham: alineaciones probables EN VIVO ONLINE por la Champions League

Tottenham: Lloris; Alderweireld, Sánchez, Rose, Trippier; Dier, Winks, Sissoko; Lucas, Son y Kane.

Barcelona: Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Sergio Busquets, Rakitic, Arturo Vidal; Messi, Coutinho y Luis Suárez.

Internet: ¿dónde seguir EN VIVO Y EN DIRECTO ONLINE el Barcelona vs. Tottenham?

