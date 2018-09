¿Raúl Ruidíaz llega para los amistosos de octubre? Esto dijo su representante

Raúl Ruidíaz sufrió una lesión en la rodilla en el último encuentro del Seattle Sunders por la MLS. Esto lo mantiene fuera de las canchas a pocos días de que Ricardo Gareca anuncie la lista de convocados para los amistosos de la Selección Peruana en el mes de octubre. Para saber el estado actual del delantero peruano, su representante, David Pezúa prestó declaraciones.

En un primer momento, detalló que la lesión no es tan grave como se creía, y que esta molestia la arrastraba desde los enfrentamiento contra Holanda y Alemania.

“Es una molestia en la rodilla pero no es tan grave su lesión, sin embargo si se va a requerir un tipo de cuidado. Se le va a a realizar los exámenes correspondientes. Raúl lleva esta molesta hace dos semanas, desde que estuvo con la selección en Europa, luego del choque con Santamaría, ha regresado al equipo y en este último partido se volvió a resentir”, apuntó Pezúa.

Luego explicó si Raúl Ruidíaz llegaba o no a los amistosos en Fecha FIFA del mes de octubre. “No sé si llegará, de repente le dan descanso médico pero no hay que olvidar que Raúl es un jugador demasiado fuerte, posiblemente llegue, ni bien tengamos los resultados de los exámenes informemos inmediatamente”, dijo el representante del ex ‘crema’.

El combinado patrio disputará dos partidos el próximo mes, primer se medirá contra Chile el 12 de octubre, mientras con los Estados Unidos será el 16 del mismo mes.