La desgarradora confesión de un legendario arquero del Liverpool [FOTOS]

Uno de los jugadores emblema en la historia del Liverpool, Bruce Grobbelaar, que defendió el arco de los ´Reds’ entre 1981 y 1994, siendo figura clave en la definición por penales que le dio al club inglés la Champions League de 1984 ante la Roma, brindó unas desoladoras declaraciones a la BBC de Londres, donde confesó el capítulo más duro de su vida.

Bruce Grobbelaar, sudafricano de nacimiento pero que adquirió la nacionalidad y jugó por la selección de Zimbabue, contó que se vio obligado a participar de la guerra civil que sufrió ese país en la década de los 70’s, tras haber sido reclutado por el ejército de Rodesia, y que fue obligado a matar a soldados enemigos, lo cual hasta hoy no ha podido superar.

Bruce Grobbelaar en la actualidad. El exarquero dio detalles del peor momento de su vida.

"No eres la misma persona una vez que lo has hecho (matar). Tienes que vivir con las consecuencias por el resto de tu vida. Los recuerdos se han calmado de alguna manera, pero hay veces que estás con tus amigos en África y a ellos les gusta hablar de eso. A mí no", dijo bastante acongojado Bruce Grobbelaar a la BBC.

Grobbelaar detalló que tuvo asignada la tarea de rastrear enemigos y mencionó que vio morir a tres de sus amigos en la batalla. "Después de recordar lo ocurrido, durante dos o tres semanas me da sudores fríos y me despierto nuevamente con esos sentimientos de culpa", reconoció la leyenda de Liverpool.

Bruce Grobbelaar aseguró que el fútbol le salvó la vida. Tras el servicio militar jugó en el Vancouver Whitecaps de Canada, antes de dar el salto a Inglaterra y tras un pasó por el Crewe Alexandra, fichar en el Liverpool, el club de su vida, el que le dio fama y un nombre en el fútbol mundial. En sus brillantes 13 temporadas en Anfield Road, ganó 19 títulos, entre ellos 6 Premier League y la mencionada Liga de Campeones 1984.

Bruce Grobbelaar alzando junto a un compañero la Champions League de 1984.