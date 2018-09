Argentina vs Japón: por el pase a segunda ronda del Mundial de Vóley Masculino 2018

En busca de la clasificación, Argentina enfrenta a Japón en la última fecha del grupo A del Mundial de Vóley Masculino Italia-Bulgaria 2018. El encuentro se realizará en el Nelson Mandela Forum, Florencia, a las 10 a.m. (hora peruana EN VIVO ONLINE EN DIRECTO). Será transmitido por TV pública Argentina y TyC Sports. Además, podrás seguir el punto a punto a través de Larepública.pe.

Es la última jornada de la primera ronda, donde solo clasifican los cuatro primeros de cada grupo. En el grupo A ya hay tres definidos: Italia, Bélgica y Eslovenia. La 'Albiceleste' espera no quedarse eliminada tan pronto. Por ello, los dirigidos por Julio Velasco darán todo su esfuerzo para ganar el juego. Solo han ganado dos encuentros: contra República Dominicana y los eslovenos.

Por su lado, Japón añora la última esperanza de avanzar de ronda. Ganaron un encuentro, contra las dominicanas, mientras que fueron apabulladas en el resto de partidos de vóley. El grupo de Yuichi Nakagaichi pareciera inferior, pero tienen a Yuki Ishikawa como máximo anotador, quien hizo 54 puntos en el presente torneo, a comparación del gaucho Cristian Poglajen, que ha hecho 48. Una victoria les da el ánimo para luchar por el ansiado título mundial.

#FIVBMensWCH ¡¡¡Así festejó Argentina una victoria enorme sobre Eslovenia!!! Sueños intactos y a seguir peleando... Este martes, el cierre de la fase de grupos ante Japón 🇯🇵 a las 12hs.



Más que nunca #VamosArgentinaVoley #SomosArgentina 💙🏐 pic.twitter.com/6FfR2MqOKs — Voleibol Argentino (@Voley_FeVA) 17 de septiembre de 2018

Ambos se enfrentaron en ocho ocasiones en un Mundial de Vóley, con tres victorias para Japón y cinco para Argentina. Si la 'Albiceleste' clasifica, repetirá la misma cantidad de encuentros ganados que en la edición del 2014, donde quedó en sexto lugar en el grupo E, en segunda ronda.

Horarios para ver el Argentina vs. Japón EN VIVO ONLINE por el Mundial Masculino de Vóley 2018

Argentina: 12:00 p.m.

Chile: 12:00 p.m.

Perú: 10:00 a.m.

Ecuador: 10:00 a.m.

Colombia: 10:00 a.m.

México: 10:00 a.m.

Venezuela: 11:00 a.m.

Bolivia: 11:00 a.m.

Paraguay: 11:00 a.m.

Uruguay: 12:00 p.m.

Canales para ver el Argentina vs. Japón EN VIVO ONLINE por el Mundial Masculino de Vóley 2018

TV Pública Argentina

TyC Sports

Internet: ¿dónde seguir EN VIVO Y EN DIRECTO ONLINE el Argentina vs. Japón?

Si quieres seguir en Internet el Argentina vs. Japón por el Mundial Masculino de Vóley 2018, LaRepublica.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los puntos y sets al instante. Además, puedes ver el resumen al finalizar el cotejo.