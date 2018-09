Juegos Panamericanos 2019: La novela continúa en disciplina del remo

En estos momento los amantes del remo en el Perú están confundidos. El último miércoles el presidente de Panam Sports (la Organización Deportiva Panamericana), Neven llic Álvarez, anunció que Paracas sería la sede donde se construiría al fin la pista del deporte en mención para los Juegos Panamericanos Lima 2019. Pero todo cambió en un abrir y cerrar de ojos.

¿La razón? Todo haría indicar que esta ciudad al sur de Lima no está del todo segura para ser sede porque habría surgido Piura como otra alternativa.

Según informaciones de los especialistas, Paracas no es un lugar recomendado para la práctica del remo, debido a que sus fuertes vientos perjudican la realización de una competencia, porque ello hace que las aguas pierdan su tranquilidad, la cual ingresaría a las embarcaciones. Ante tanta duda suelta, La República logró conversar con el presidente de la Confederación Panamericana de Remo, Fernando Ucha, quien hace unos días visitó nuestro país.

“Hay una preocupación por parte del Comité Organizador de los Juegos Panamericanos Lima 2019 (COPAL) y de la Federación Peruana de Remo (FPR). Nos unimos a ese temor, pero es normal, pues es difícil encontrar un lugar idóneo para realizar el remo. Puerto Viejo era un buen punto, pero no se dio por temas externos. Paracas siempre fue un plan B, pero no es el lugar ideal para dejar un legado y por eso entiendo la molestia de la FPR”, señaló el directivo uruguayo. A su vez, opinó sobre la posibilidad de Piura como sede del remo: “Sí, me comentaron que hay esa alternativa. Pero me parece que en una semana o 10 días tendremos ya el lugar fijo”.

El presidente del club de Piura, Carlos Medina, explicó por qué esa localidad podría albergar los Juegos Panamericanos y, en especial, el deporte del remo. “El que diga que en Piura no se puede hacer remo, miente. El Río Piura tiene 2700 metros de largo y una profundidad de 7. Aquí se podría construir la pista de remo y costaría una inversión de 3 o 4 millones de soles. Mucho menos de lo que se iba a utilizar en Puerto Viejo”, dijo Medina. La novela continúa.❧

