Nadal se muestra "muy contento" tras victoria sobre Del Potro en Wimbledon 2018

Luego de una cerrada y luchada victoria (3-2) sobre Juan Martín del Potro en cuartos de final de Wimbledon 2018, Rafael Nadal se mostró satisfecho y valoró lo hecho en el campo.

"Estaba muy centrado en todo momento, ahora es momento de disfrutar. Es un día feliz. Queda por delante un duro trabajo con el fisio para recuperarme de esta dura batalla y estar a tope dentro de dos días para las semifinales. Fue un partido increíble, me llevó al límite, cualquiera podía haber ganado", apuntó.

El mallorquín aún no quiere pensar en su próximo rival: Novak Djokovic. "Es un momento para disfrutarlo y no pensar más allá. Estoy encantado de poder volver a unas semifinales en Wimbledon. Me he dejado todo en la pista para poder derrotar a Del Potro y lograrlo", señaló.

¡Juan Martín Del Potro fue contundente a la hora de analizar el duelo ante Rafael Nadal por los cuartos de final de #WIMBLEDONxESPN! 🎾👏🏆 pic.twitter.com/dcTH7Ir6Wv — ESPN Tenis (@ESPNtenis) 12 de julio de 2018

Eso sí, destacó que 'Nole' "es uno de los mejores jugadores de este deporte, uno de los más partidos más difíciles de la historia. Me ha dado problemas a mí y a todo el mundo. Su nivel está totalmente recuperado, es el Djokovic normal, el de toda la vida. Enfrentarse a Novak siempre es un gran reto, una gran prueba, porque para poder ganarle hay que jugar muy bien".

¿Qué opina de la derrota de Roger Federer? "Federer ha perdido, ya no estará aquí y lo siento por él, pero es imposible ganar siempre, incluso para él, sobre todo en hierba. Hay que darle la enhorabuena a Nadal”.