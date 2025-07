Más de 12.000 bolívares sin registro por Patria: Maduro ya paga un nuevo bono para trabajadores públicos en Venezuela con supermonto

No puedes registrarte para cobrar este bono Patria de más de 12.000 bolívares. Foto: composición LR/AFP/Freepik

Ya se liberó el bono de Corresponsabilidad y Formación, un bono para trabajadores públicos que sobrepasa los 12.000 bolívares en julio 2025. Si perteneces a las nónimas especiales en Venezuela, te toca cobrar este importantísimo subsidio, cuyo supermonto ayuda a luchar contra la crisis económica en el país llanero. No es necesario que te registres, ya que simplemente no existe un link de inscripciones en el Sistema Patria.

El jueves 3 de julio, arrancó el depósito de este bono para trabajadores públicos. A través de sus redes sociales, el régimen de Nicolás Maduro alertó que no necesitas ni validar ni escanear el subsidio de Corresponsabilidad y Formación, así que actúa con cautela.

¿Cómo se llama el nuevo bono para trabajadores públicos que no pide registro por Patria?

El bono de Corresponsabilidad y Formación de julio de 2025 ya se pagó por Patria. Este subsidio, que le corresponde a algunos trabajadores públicos en Venezuela, no pide un registro.

Desde el jueves 3 de julio, los beneficiarios de este bono pueden cobrarlo por el Sistema Patria. Para efectuar el retiro, ingresa a la pestaña de Protección Social, acepta el apoyo económico y transfiere los fondos a tu cuenta bancaria.

¿De cuánto es el bono para trabajadores públicos que llega en julio 2025?

El bono para trabajadores públicos o de Corresponsabilidad y Formación alcanza los 12.960 bolívares en julio 2025. Sin embargo, el Sistema Patria dio a conocer que los montos varían.

Así se anunció el pago del bono de Corresponsabilidad y Formación. Foto: X/Patria

¿Para quién es el bono de Corresponsabilidad y Formación de julio 2025?

El bono de Corresponsabilidad y Formación de julio es para los trabajadores públicos de nónimas especiales en tierras venezolanas. Solo los cargos de confianza del régimen de Nicolás Maduro cuentan con acceso a este subsidio.

¿Puedo registrarme para el bono de Corresponsabilidad y Formación?

No puedes registrarte para el bono de Corresponsabilidad y Formación. Patria nunca ha dispuesto de un link que permita inscribirse en el padrón de beneficiarios. Bajo esta premisa, el cobro no es posible si no trabajas en el sector público.

¿Qué bonos para trabajadores públicos hay en Venezuela?

Estos son los bonos para trabajadores públicos que hay en Venezuela: