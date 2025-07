Retira el bono del mes de julio 2025: si te llega este mensaje de texto, tu familia cobra un subsidio con nuevo monto indexado por Patria

El bono del mes de julio 2025 ya está a tu disposición. Si te llega un mensaje de texto del Sistema Patria, significa que puedes cobrar el subsidio Único Familiar, un beneficio de 1.620 bolívares en Venezuela. Desde el día miércoles 2, las personas que están inscritas en los programas de protección social cuentan con acceso a un nuevo e importante apoyo económico, cuyo monto sufrió un aumento en comparación al mes anterior.

Este es el primer bono del mes de julio 2025 que se paga en Venezuela. Solo tienes tiempo hasta el martes 8 para aceptar el bono Único Familiar, según el Sistema Patria. Nuevos beneficiarios van a recibir la ayuda monetaria ante la crisis económica y social que se vive en todo el país.

Bono del mes de julio 2025: ¿qué mensaje de texto llega para cobrar el subsidio?

"Con la mirada en el horizonte, asumimos juntos cada desafío. Nuestra victoria será la paz, la felicidad y la igualdad para la familia venezolana", se lee en el mensaje de texto que le llega a los beneficiarios del bono del mes de julio 2025. Si lo recibes, significa que puedes recibir el subsidio Único Familiar por el Sistema Patria.

La propia plataforma envía este mensaje mediante el número corto 3532 y la aplicación veMonedero. Recuerda que el bono Único Familiar de julio se paga de manera directa y paulatina entre los beneficiarios de los programas de protección social.

Este es el mensaje de texto que envía el Sistema Patria. Foto: Patria

Ten presente que el bono de julio no le corresponde a todos los carnetizados. Además, no necesario que lo valides ni lo escanees, advierte la Plataforma Patria.

¿De cuánto es el monto del bono del mes de julio 2025 por Patria?

El bono del mes de julio 2025 es de 1.620 bolívares. Esta cifra denota un aumento con respecto al monto de junio, que fue de 1.455 bolívares venezolanos. Su valor varía con el pasar de cada mes y está sujeto al tipo de cambio del Banco Central de Venezuela (BCV).

¿Desde cuándo pagan el bono Único Familiar de julio?

El bono Único Familiar de julio lo pagan desde el 2 de julio. La entrega del mismo solo se hará hasta el día 8 del presente mes.

¿Existe un link de registro para el bono Único Familiar?

No existe un link de registro para el bono Único Familiar. Al respecto, el Sistema Patria informó que nuevos beneficiarios van a cobrar el apoyo económico en julio. Del mismo modo, la entidad indicó que las personas que no llegaron a recibirlo en junio serán reasignadas durante este mes. Sin embargo, no se han abierto inscripciones.

¿Cómo recibir el bono Único Familiar en Venezuela?

Para recibir el bono Único Familiar, debes seguir una serie de pasos en el Sistema Patria:

Ingresa a tu cuenta del Sistema Patria con tu número de cédula y contraseña

En la pestaña de inicio, haz clic en "protección social"

Luego, acepta el bono Único Familiar

Una vez que lo aceptes correctamente, ve a "monedero"

Ahora, ingresa a "retiro de fondos"

Pulsa en "retirar fondos"

Selecciona el monedero de origen, el monto y el banco al que quieres transferir los fondos

Verifica que toda la información sea la correcta y confirma la operación.

*Previamente, debes haber agregado una cuenta bancaria en tu cuenta de Patria.