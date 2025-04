Malas noticias del Saime para la Semana Santa 2025: el Gobierno de Maduro confirmó si podrás renovar tu cédula o recoger tu pasaporte

Ante la llegada de la Semana Santa 2025 a Venezuela, muchos ciudadanos se preguntan si podrán acudir al Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) para realizar distintos trámites, como la renovación de cédulas, la entrega de pasaportes o solicitar citas. Sin embargo, la gestión de Nicolás Maduro confirmó una noticia que afectará directamente a los ciudadanos.

En los últimos días, la vicepresidenta Delcy Rodríguez afirmó que el sector público descansará durante la venidera Semana Santa 2025. Sin embargo, ¿esta medida también aplica para el Saime? La propia institución despejó esta duda en un comunicado.

¿El Saime trabaja en Semana Santa 2025?

No, el Saime no trabaja en Semana Santa 2025. La institución anunció que suspenderá sus operaciones del lunes 14 al domingo 20 de abril de este año, luego de que el Gobierno decretara un asueto completo. De acuerdo con la entidad, esta medida se enmarca dentro de las acciones del Ejecutivo para hacer frente a la emergencia climática y seguir el plan de ahorro energético. En consecuencia, los usuarios no podrán realizar los trámites que normalmente llevan a cabo.

"Estimado usuario, el Saime le informa que, debido al decreto emanado por el Ejecutivo Nacional ante la emergencia climática y el Plan de Ahorro Energético, se informa que todos los trabajadores del sector público disfrutarán de un asueto completo durante la Semana Santa. Por tal motivo, les informamos a nuestros usuarios que las oficinas del ente identificador en la Gran Caracas y Territorio Nacional no prestarán servicios desde este lunes 14 al próximo domingo 20 de abril del 2025", confirmó el Saime en un comunicado.

¿Cuándo vuelve a abrir el Saime en Venezuela?

El Saime vuelve a abrir el lunes 21 de abril en Venezuela. A propósito de esto, el ente pidió que la ciudadanía permanezca atenta a sus redes sociales oficiales para obtener información actualizada.

¿Cómo reaccionaron los venezolanos al comunicado del Saime?

Luego de que el Saime diera a conocer que sus colaboradores contará con asueto completo, los venezolanos mostraron su disconformidad en redes sociales. Algunos usuarios señalaron que tenían citas programadas durante la Semana Mayor.

"Mi hijo tiene cita para el 14 por cedulación por primera vez. Entonces, ¿se pierde esa cita? Tengo 2 meses esperando", "Qué seriedad. Primero la jornada en toda la semana. Luego, el recorte de horario que es hasta las 2... Ahora esto. ¿Qué pasa con las citas que tienen para esos 3 días?", "Y ahora las largas colas de nuevo en el Saime", escribieron los usuarios de TikTok en una publicación.

¿Cuándo empieza la Semana Santa en Venezuela?

La Semana Santa en Venezuela empieza el 13 de abril de 2025. En dicha fecha se celebrará el Domingo de Ramos. Este es el calendario completo de la celebración: