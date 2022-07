La historia de Doña Grimanesa, de vender en carretilla a ser la ‘Reina de los anticuchos’

Doña Grimanesa Vargas, también conocida como ‘Tía Grima’, es una de las principales exponentes de la gastronomía peruana. Llegó a Lima a los 18 años y se desempeñó en diferentes empleos hasta llegar a la venta de comida. Empezó como ambulante y con el tiempo se hizo famosa e incluso llegó a participar en la feria de Mistura. Así, consiguió la distinción popular de ser la ‘Reina de los anticuchos’.

Su talento culinario ha sido elogiado por diversos chefs, como Gastón Acurio, quien ha asegurado en más de una ocasión que los anticuchos de Doña Grimanesa son los mejores que ha aprobado. En ese sentido, te contamos cómo fueron los inicios de esta destacada peruana que le pone sentimiento a cada corazón de res que sazona.

¿Cuál es la historia de Doña Grimanesa, la ‘reina de los anticuchos’?

Grimanesa Vargas, o ‘Tía Grima’, nació en un pequeño pueblo de la región Ayacucho denominado Espite. A los 7 años, se mudó a Ica para trabajar como empleada del hogar. Tras cumplir la mayoría de edad, se mudó a la ciudad de Lima.

No pudo culminar sus estudios básicos debido a que tuvo que priorizar el trabajo para sustentar sus gastos. Tras su llegada a la capital, continuó laborando como ama de casa y cocinera. Es por estos años en los que aprendió a preparar anticuchos, según reveló en una entrevista a Trome en 2017.

“Un día, mi jefa me mandó a cocinar lomo fino, pero como no sabía cómo se hacía, lo corté en trozos, los aderecé y los metí en el horno. Lo serví con puré de camote y arroz. Cuando llegó la señora tuve miedo, no quería perder mi trabajo. Sin embargo, ella lo probó y me pidió que lo sirviera otros días”, aseguró al mencionado medio.

Antes de preparar su reconocido plato, Doña Grimanesa también vendía comida en diferentes obras de construcción. Posteriormente, comenzó a ofrecer choncholí en carretilla. En sus inicios, no contaba con suficiente dinero para adquirir el corazón de res, pero luego pudo adquirir dicho alimento.

Doña Grimanesa ha participado en la feria gastronómica de Mistura con sus tradicionales anticuchos. Foto: composición La República / archivo / Facebook / Grimanesa Vargas Anticuchos - Página Oficial

Fue así que inició con la venta de tradicional platillo de forma ambulatoria. El lugar en el que se instalaba cada noche era una esquina de la calle Enrique Palacios del distrito de Miraflores.

Su sazón captó la atención de varios clientes. Gastón Acurio tuvo conocimiento de su sazón, por lo que decidió visitarla. El chef peruano quedó maravillado con el talento culinario de la ‘Tía Grima’. Así, sus ventas se triplicaron a tal punto que tuvo que alquilar un local en 2011.

Doña Grimanesa en Mistura

Acurio, sorprendido con el talento de Doña Grimanesa, la invitó a participar de la Mistura en 2012. Esto le permitió obtener reconocimiento nacional e internacional. Por ejemplo, en 2013, la prestigiosa revista Time aseguró que sus anticuchos son uno de los 24 secretos mejor guardados del mundo.

Sobre el platillo que prepara la destacada peruana, el medio estadounidense aseguró que “la carne es tierna, el adobo es delicioso y vale la pena esperar para un asiento”. Este reconocimiento se vio reflejado en las ventas que generó con su nuevo local, ya que, según Gestión, comenzó a vender al menos 300 porciones de anticuchos al día.

Actualmente, su restaurante está ubicado en la calle Ignacio Merino 466, en el distrito de Miraflores, y sigue siendo concurrido por cientos de peruanos que desean probar la sazón de Doña Grimanesa, quien ahora tiene 80 años de edad.