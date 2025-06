El nuevo documento que pide el Ifarhu para cobrar cualquier beca en junio 2025: llévalo al centro de pago o no tendrás tu cheque

La constancia de entrega es el nuevo documento que está pidiendo el Ifarhu para cobrar cualquier beca en el transcurso de junio de 2025. Si pretendes retirar el PASE-U o algún otro beneficio, es obligatorio que presentes este certificado. De no hacerlo, no podrás retirar el desembolso en los centros que dictamina el calendario oficial.

Esta nueva documentación se suma al resto de requisitos que impuso el Ifarhu para cobrar las becas en el presente mes. En la más reciente jornada de pagos del gobierno de Panamá, no se pidió este papeleo. Por ende, esta condición tomó por sorpresa a algunas familias del país canalero.

¿Cuál es el nuevo documento que pide el Ifarhu para cobrar cualquier beca en junio 2025?

El Ifarhu pide la constancia de entrega o el recibo de los documentos para cobrar cualquiera beca en junio de 2025. Este papel debe estar en buen estado, ya que será utilizado para validar los datos del cheque.

Sobre este punto, el Ifarhu detalló que el requisito aplica para los estudiantes de primaria, premedia y media. El resto, en cambio, deberá llevar otro tipo de documentación.

¿Qué es la constancia de entrega o recibo de los documentos, según el Ifarhu?

La constancia de entrega es un formulario que certifica que entregaste tus documentos en el Ifarhu. La institución señaló que este recibo debe contener lo siguiente:

Comprobante de matrícula

Créditos

Periodo

Fracasos

Nombre del estudiante

Centro educativo

Número de cédula

Número de teléfono

Entre otros.

¿Qué requisitos piden para cobrar la beca del Ifarhu?

Para cobrar la beca del Ifarhu, es importante que el acudiente presente su cédula y la identificación del estudiante. Al respecto, el Ifarhu exige que ambos documentos se encuentren vigentes y en un correcto estado, ya que, así, se podrá validar la información del cheque.

Si conoces a algún familiar que tenga a su cargo un estudiante de educación primaria, premedia o media, recuérdale que es importante que lleve la constancia de entrega. Del mismo modo, es indispensable presentar el boletín completo y original del año 2024 con sello fresco, así como el recibo de matrícula de 2025.

Por otro lado, el Ifarhu comunicó que los alumnos que se hayan cambiado de centro educativo con miras al 2025 deberán verificar lo siguiente:

Que se haya registrado el cambio de centro educativo en la nueva escuela

Que la anterior escuela también haya registrado el traslado.

Si no se siguen estos dos pasos, el Ministerio de Educación (Meduca) no entregará el PASE-U. Esto sucederá porque el nombre del estudiante no será incluido en su base de datos.