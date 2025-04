Requisitos del tercer pago del PASE-U y las becas Ifarhu 2025: necesitas estos documentos para cobrar el cheque

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) ha dado a conocer los requisitos necesarios para que las y los estudiantes beneficiarios del programa PASE-U, así como de las becas y asistencias nuevas, puedan recibir los cheques de los pagos pendientes correspondientes al año 2024.

Aquellos estudiantes de educación básica, premedia y media que no presentaron la documentación completa al momento de retirar el primer cheque deberán cumplir con ciertos requisitos para acceder a los pagos. Además, la institución ha detallado los requisitos para el tercer pago del PASE-U 2024 y para la reprogramación de pagos anteriores, lo que permitirá a quienes no hayan cobrado sus montos en fechas anteriores regularizar su situación.

Requisitos para el tercer pago del PASE-U por cheque

Para cobrar el cheque del PASE-U y/o las reprogramaciones de pagos anteriores del programa, las y los beneficiarios deberán presentar los siguientes documentos:

Cédula física del o la estudiante.

Cédula del o la acudiente.

En caso de que el representante legal no pueda asistir, se deberá autorizar a otra persona, quien deberá presentar:

Copias de cédula (ambas caras) del o la representante legal, del o la estudiante y de quien retira.

Nota de autorización con el nombre y número de cédula de la persona designada, firmada a mano por el o la representante legal (no se aceptan copias ni fotos).

El Ifarhu reitera que estos pagos están destinados a estudiantes que, por distintos motivos, no pudieron cobrar los montos asignados en los pagos previos de 2024. Con ello, se asegura que todos los beneficiarios puedan acceder a los recursos que les corresponden.

Requisitos para las Becas y Asistencias nuevas de Ifarhu de 2024

Aquellos estudiantes de educación básica, premedia y media que no entregaron la documentación completa al momento de retirar el primer cheque deberán presentar:

Boletín completo 2024 original con sello fresco.

Recibo de matrícula 2025 (si ya lo tienen).

Cédula original del o la estudiante y del o la representante legal.

Solamente podrá ingresar al centro de pago la persona encargada del cobro; por ello, no es obligatoria la presencia del alumno o alumna. Si el representante legal no puede asistir, se aplican los mismos requisitos de autorización mencionados anteriormente. Es importante destacar que esta reprogramación está dirigida exclusivamente a quienes no retiraron los cheques del primer y segundo pago de 2024.

¿Qué regiones cobran el PASE-U y las becas Ifarhu en la segunda fase?

Estas son las regiones donde se entregan el PASE-U y las becas Ifarhu desde el último 31 de marzo: