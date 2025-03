¡Atención! Estas provincias aún no han cobrado el PASE-U del IFARHU: no te quedes sin tu pago y verifica el calendario oficial para cobrar

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU) ha estado realizando los pagos correspondientes del PASE-U a los estudiantes beneficiarios de todo el país. Sin embargo, varias provincias aún tienen estudiantes que no han cobrado su subsidio. Es importante que los beneficiarios verifiquen el calendario oficial para evitar quedarse sin recibir su pago.

El beneficio económico del PASE-U es un pago trimestral que beneficia a cientos de estudiantes que viven en Panamá y esperan recibir el apoyo del estado con la beca digital.

Provincias con pagos pendientes del PASE-U del IFARHU

A pesar de que muchos estudiantes en varias regiones de Panamá ya han recibido su PASE-U, aún existen provincias donde los pagos no se han completado. Entre las provincias que todavía tienen pagos pendientes se encuentran:

Veraguas

Chiriquí

Coclé

Herrera

Bocas del Toro

Si eres beneficiario de estas provincias, es crucial que verifiques si estás dentro de las fechas habilitadas para cobrar y no pierdas tu derecho al subsidio.

¿Qué es el PASE-U?

El PASE-U es un subsidio otorgado por el IFARHU destinado a estudiantes de nivel secundario y universitario para que puedan continuar con sus estudios sin preocuparse por los costos del transporte. Este pago es vital para muchos estudiantes que dependen de este beneficio para cubrir los gastos de desplazamiento.

PASE-U: ¿Cómo verificar el calendario oficial?

Para asegurarte de que puedes cobrar el PASE-U y no perder la oportunidad de recibir el subsidio, te recomendamos seguir estos pasos:

Visitar el sitio web oficial del IFARHU: Accede a la página oficial del IFARHU y consulta los detalles sobre los pagos del PASE-U. Revisar el calendario de pagos: En el sitio encontrarás el calendario actualizado de pagos, que indica las fechas y provincias donde aún se están haciendo los desembolsos. Verificar tu fecha de cobro: Si ya se ha habilitado la fecha para tu provincia, acude a la entidad indicada para realizar el cobro. Mantente al tanto de cualquier actualización: En caso de que haya algún cambio en las fechas o en el procedimiento para el cobro, el IFARHU publicará actualizaciones en sus redes sociales y página web.

¡No pierdas tu pago del PASE-U!

Si aún no has cobrado y perteneces a alguna de las provincias mencionadas, verifica tu fecha de cobro cuanto antes para no quedarte sin el subsidio. Recuerda que este apoyo es fundamental para muchos estudiantes panameños, por lo que es esencial estar al tanto de las fechas y procedimientos.

Para más información, visita el sitio web oficial del IFARHU o comunícate con sus líneas de atención al cliente. ¡No dejes pasar la oportunidad de recibir tu pago del PASE-U!