Ya puedes cobrar las becas del Ifarhu de más de 100 balboas: los estudiantes panameños que reciben los beneficios hoy mismo

Los panameños ya pueden acceder a las becas del Ifarhu que alcanzan los 125 balboas. Desde hace una semana, el gobierno liderado por José Raúl Mulino viene entregando subsidios para ciertos estudiantes: solo los alumnos que enviaron sus documentos en el 2024 forman parte del listado de beneficiarios.

En distintas provincias de Panamá, estas becas del Ifarhu se vienen retirando mediante cheques. Las familias que vayan a reclamar los pagos deberán presentar los créditos oficiales de su universidad.

¿Cuáles son las becas del Ifarhu de más de 100 de balboas que ya puedes cobrar?

El Ifarhu está realizando el primer pago de becas y asistencias económicas nuevas del 2024 a los estudiantes universitarios. Todos ellos tienen la oportunidad de cobrar los desembolsos del Concurso General, cuyo monto alcanza los 125 balboas.

La más reciente jornada de pago del Ifarhu comenzó el 27 de enero del 2025. Los beneficiarios son aquellos que enviaron sus documentos en el año 2024.

¿Cuándo pagan las becas del Ifarhu 2024?

El Ifarhu ya confirmó cuándo pagará las becas de Concurso en favor de los universitarios:

Chiriquí

Agencia regional de Barú: del 4 al 7 de febrero

Agencia regional de Bugaba: del 5 al 7 de febrero

Dirección provincial de Chiriquí: del 27 de enero al 7 de febrero.

Bocas del Toro

Dirección provincial de Bocas del Toro: del 27 de enero al 7 de febrero.

Coclé

Dirección provincial de Coclé: del 27 de enero al 7 de febrero.

Darién

Dirección provincial de Darién y oficina de enlace Metetí: del 3 al 7 de febrero.

Panamá

Agencia regional de Panamá Este: del 3 al 7 de febrero

Agencia regional de Tortí: del 4 al 5 de febrero

Dirección provincial de Panamá Centro: del 3 al 7 de febrero.

Panamá Oeste

Dirección provincial de Panamá Oeste: del 27 de enero al 7 de febrero.

Veraguas

Agencia regional de Soná: 5 de febrero

Dirección provincial de Veraguas: hasta el 5 de febrero.

Comarca Ngäbe-Buglé

Dirección comarcal de Ngäbe-Buglé: del 4 al 7 de febrero.

Pago de beca de Concurso: ¿qué documentos debo entregar para el retiro?

Para el retiro por cheque del pago de beca de Concurso, los estudiantes deben presentar los siguientes documentos:

Estudiantes universitarios

Créditos oficiales del año académico 2024 con firma y sello fresco o código QR

Constancia de matrícula 2025 (si ya la tiene) con firma y sello fresco o código QR

Certificación de la facultad o secretaría general de la universidad en caso de estar en proceso de reclamo de nota o materia pendiente por calificación.

Educación básica, premedia y media

Boletín completo del año 2024 (original y con un sello fresco)

Recibo de matrícula correspondiente al año 2025, si ya se dispone de este

Cédula original tanto del representante legal como del estudiante.

Si tú, como padre de familia, no puedes asistir, una tercera persona está autorizada para realizar el cobro. No obstante, esta deberá presentar una copia nítida de la cédula en ambas caras del representante legal, del beneficiario y de quien recogerá el cheque. Del mismo modo, es importante que se lleve una nota de autorización firmada a mano por el progenitor (no se aceptarán fotos).