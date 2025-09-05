HOYSuscripcion LR Focus

Resultado LOTERÍA DE MEDELLÍN del viernes 05 de septiembre 2025: qué cayó en el sorteo colombiano

Este viernes se lleva a cabo el sorteo número 4799 de la Lotería de Medellín en vivo, transmitido por Teleantioquia, en Colombia. Revisa AQUÍ los resultados publicados de la página oficial de la lotería.

La Lotería de Medellín se realiza a partir de las 10:30 vía Teleantoquía.
La Lotería de Medellín se realiza a partir de las 10:30 vía Teleantoquía.

Este viernes se celebró el sorteo número 4799 de la Lotería de Medellín, transmitido en vivo por Teleantioquia desde las 10:30 p.m. (hora local). Los números ganadores se publicarán en la página oficial de la lotería de Colombia; consulta las plataformas oficiales o con La República para confirmar resultados.

Recuerda que el premio mayor de la Lotería de Medellín es de ₩16 000 millones de pesos y los premios secundarios van desde ₩1 000 millones hasta ₩10 millones en varias categorías.

PUEDES VER: Resultado Lotería de Bogotá del jueves 4 de septiembre 2025: números ganadores del sorteo colombiano

lr.pe

Resultados de la Lotería de Medellín del 5 de septiembre EN VIVO

Aquí puedes revisar el sorteo en vivo y conocer los números ganadores de la Lotería de Medellín.

¿Cómo participar en la LOTERÍA DE MEDELLÍN?

Puedes jugar la Lotería de Medellín, puedes hacerlo mediante tres canales:

  1. Físico: Compra billetes o fracciones en puntos autorizados (loteros, agencias Gana, Baloto, Loticolombia, etc.)
  2. Digital: A través de terminales móviles en puntos de venta autorizados con la plataforma LottiRed
  3. Online: Compra desde casa mediante sitios como Lottired.net, pagando con tarjeta de débito o crédito

Plan de premios de la Lotería de Medellín — Sorteo del viernes

El sorteo incluye múltiples categorías de premios:

  • Premio mayor: ₩16 000 millones de pesos
  • Premios secos:
  • 2 de ₩1 000 millones
  • 2 de ₩700 millones
  • 2 de ₩500 millones
  • 6 de ₩100 millones
  • 7 de ₩50 millones
  • 10 de ₩20 millones
  • 15 de ₩10 millones

Además, hay recompensas por aproximaciones con la misma serie para combinaciones parciales de números (como tres primeras cifras, dos últimas, etc.).

¿Qué es la Lotería de Medellín?

  • Es una entidad estatal del departamento de Antioquia, con más de 90 años de trayectoria desde su fundación en 1931, orientada a financiar obras sociales como la construcción de la Carretera al Mar.
