Resultado LOTERÍA DE MEDELLÍN del viernes 05 de septiembre 2025: qué cayó en el sorteo colombiano

La Lotería de Medellín se realiza a partir de las 10:30 vía Teleantoquía. | Foto: composición LR/ Lotería de Medellín

La Lotería de Medellín se realiza a partir de las 10:30 vía Teleantoquía. | Foto: composición LR/ Lotería de Medellín

Este viernes se celebró el sorteo número 4799 de la Lotería de Medellín, transmitido en vivo por Teleantioquia desde las 10:30 p.m. (hora local). Los números ganadores se publicarán en la página oficial de la lotería de Colombia; consulta las plataformas oficiales o con La República para confirmar resultados.

Recuerda que el premio mayor de la Lotería de Medellín es de ₩16 000 millones de pesos y los premios secundarios van desde ₩1 000 millones hasta ₩10 millones en varias categorías.

Resultados de la Lotería de Medellín del 5 de septiembre EN VIVO

Aquí puedes revisar el sorteo en vivo y conocer los números ganadores de la Lotería de Medellín.

¿Cómo participar en la LOTERÍA DE MEDELLÍN?

Puedes jugar la Lotería de Medellín, puedes hacerlo mediante tres canales:

Físico: Compra billetes o fracciones en puntos autorizados (loteros, agencias Gana, Baloto, Loticolombia, etc.) Digital: A través de terminales móviles en puntos de venta autorizados con la plataforma LottiRed Online: Compra desde casa mediante sitios como Lottired.net, pagando con tarjeta de débito o crédito

Plan de premios de la Lotería de Medellín — Sorteo del viernes

El sorteo incluye múltiples categorías de premios:

Premio mayor : ₩16 000 millones de pesos

: ₩16 000 millones de pesos Premios secos :

: 2 de ₩1 000 millones

2 de ₩700 millones

2 de ₩500 millones

6 de ₩100 millones

7 de ₩50 millones

10 de ₩20 millones

15 de ₩10 millones

Además, hay recompensas por aproximaciones con la misma serie para combinaciones parciales de números (como tres primeras cifras, dos últimas, etc.).

¿Qué es la Lotería de Medellín?