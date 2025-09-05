Resultado Lotería de Bogotá del jueves 4 de septiembre 2025: números ganadores del sorteo colombiano
Revisa los números ganadores de la lotería de Bogotá y conoce si eres uno de los afortunados colombianos que se llevó el gran premio.
El último jueves 4 de septiembre por la noche se realizó una nueva edición de la Lotería de Bogotá, correspondiente al sorteo programado desde las 10:30 p.m. en Canal Uno.
Si juegas la Lotería de Bogotá, te recomiendo estar pendiente de los comunicados oficiales o revisar las plataformas y redes de la entidad.
Resultado Lotería de Bogotá (Sorteo 2810) del jueves 4 de septiembre de 2025
Sigue aquí el sorteo y conoce los números ganadores de la lotería.
- Premio mayor: número 6124, serie 297
- Premio mayor estimado: $14.000 millones de pesos
- Otros premios secundarios incluyen "Trébol Mágico" de $1.000 millones, "Duendes de los Deseos" de $500 millones, "Gatos de la Fortuna" de $200 millones, "Los Sueños" de $50 millones, "Herraduras Suertudas" de $20 millones y "Estrellas Fugaces" de $10 millones
Resultados de los recientes sorteos colombianos
|Sorteo
|Resultado
|Lotería de Bogotá
|Aún sin publicar (juego a las 10:30 p.m.)
|Dorado Tarde
|9680 (Quinta: 4)
|Super Astro Sol
|5715 + signo Cáncer
|El Dorado Mañana
|7030 (Quinta: 8)
¿A qué hora se juega la Lotería de Bogotá?
La Lotería de Bogotá realiza sorteos todos los jueves, normalmente desde las 10:30 p.m. (hora local). Si el sorteo coincide con un día festivo, se pospone al siguiente día hábil.
Plan de premios (estructura típica)
- Premio mayor: $14.000 millones Otros premios destacables:
- Mega Gordo: $500 millones
- Súper Gordo: $250 millones
- Premios Millonarios: $50 millones, $20 millones, $10 millones
Modalidades de compra de la Lotería de Bogotá
Puedes adquirir tu billete completo o fracción en loteros autorizados o puntos físicos como Paga Todo, Loticolombia, Efecty o Punto de Pago. Según una fuente, una fracción cuesta alrededor de $6.000, mientras que el billete completo puede costar $18.000.