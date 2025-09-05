Resultado Lotería de Bogotá del jueves 4 de septiembre 2025: números ganadores del sorteo colombiano

La Lotería de Bogotá es una de las loterías más esperadas. | Foto: composición LR/Freepik

El último jueves 4 de septiembre por la noche se realizó una nueva edición de la Lotería de Bogotá, correspondiente al sorteo programado desde las 10:30 p.m. en Canal Uno.

Si juegas la Lotería de Bogotá, te recomiendo estar pendiente de los comunicados oficiales o revisar las plataformas y redes de la entidad.

Resultado Lotería de Bogotá (Sorteo 2810) del jueves 4 de septiembre de 2025

Sigue aquí el sorteo y conoce los números ganadores de la lotería.

Premio mayor : número 6124 , serie 297

: número , serie Premio mayor estimado : $14.000 millones de pesos

: $14.000 millones de pesos Otros premios secundarios incluyen "Trébol Mágico" de $1.000 millones, "Duendes de los Deseos" de $500 millones, "Gatos de la Fortuna" de $200 millones, "Los Sueños" de $50 millones, "Herraduras Suertudas" de $20 millones y "Estrellas Fugaces" de $10 millones

Resultados de los recientes sorteos colombianos

Sorteo Resultado Lotería de Bogotá Aún sin publicar (juego a las 10:30 p.m.) Dorado Tarde 9680 (Quinta: 4) Super Astro Sol 5715 + signo Cáncer El Dorado Mañana 7030 (Quinta: 8)

¿A qué hora se juega la Lotería de Bogotá?

La Lotería de Bogotá realiza sorteos todos los jueves, normalmente desde las 10:30 p.m. (hora local). Si el sorteo coincide con un día festivo, se pospone al siguiente día hábil.

Plan de premios (estructura típica)

Premio mayor : $14.000 millones Otros premios destacables:

: $14.000 millones Otros premios destacables: Mega Gordo : $500 millones

: $500 millones Súper Gordo : $250 millones

: $250 millones Premios Millonarios: $50 millones, $20 millones, $10 millones

Modalidades de compra de la Lotería de Bogotá

Puedes adquirir tu billete completo o fracción en loteros autorizados o puntos físicos como Paga Todo, Loticolombia, Efecty o Punto de Pago. Según una fuente, una fracción cuesta alrededor de $6.000, mientras que el billete completo puede costar $18.000.