Resultado Lotería de Bogotá del jueves 4 de septiembre 2025: números ganadores del sorteo colombiano

Revisa los números ganadores de la lotería de Bogotá y conoce si eres uno de los afortunados colombianos que se llevó el gran premio.

La Lotería de Bogotá es una de las loterías más esperadas.
La Lotería de Bogotá es una de las loterías más esperadas. | Foto: composición LR/Freepik

El último jueves 4 de septiembre por la noche se realizó una nueva edición de la Lotería de Bogotá, correspondiente al sorteo programado desde las 10:30 p.m. en Canal Uno.

Si juegas la Lotería de Bogotá, te recomiendo estar pendiente de los comunicados oficiales o revisar las plataformas y redes de la entidad.

Resultado Lotería de Bogotá (Sorteo 2810) del jueves 4 de septiembre de 2025

Sigue aquí el sorteo y conoce los números ganadores de la lotería.

  • Premio mayor: número 6124, serie 297
  • Premio mayor estimado: $14.000 millones de pesos
  • Otros premios secundarios incluyen "Trébol Mágico" de $1.000 millones, "Duendes de los Deseos" de $500 millones, "Gatos de la Fortuna" de $200 millones, "Los Sueños" de $50 millones, "Herraduras Suertudas" de $20 millones y "Estrellas Fugaces" de $10 millones

Resultados de los recientes sorteos colombianos

SorteoResultado
Lotería de BogotáAún sin publicar (juego a las 10:30 p.m.)
Dorado Tarde9680 (Quinta: 4)
Super Astro Sol5715 + signo Cáncer
El Dorado Mañana7030 (Quinta: 8)

¿A qué hora se juega la Lotería de Bogotá?

La Lotería de Bogotá realiza sorteos todos los jueves, normalmente desde las 10:30 p.m. (hora local). Si el sorteo coincide con un día festivo, se pospone al siguiente día hábil.

Plan de premios (estructura típica)

  • Premio mayor: $14.000 millones Otros premios destacables:
  • Mega Gordo: $500 millones
  • Súper Gordo: $250 millones
  • Premios Millonarios: $50 millones, $20 millones, $10 millones

Modalidades de compra de la Lotería de Bogotá

Puedes adquirir tu billete completo o fracción en loteros autorizados o puntos físicos como Paga Todo, Loticolombia, Efecty o Punto de Pago. Según una fuente, una fracción cuesta alrededor de $6.000, mientras que el billete completo puede costar $18.000.

