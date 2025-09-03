HOYSuscripcion LR Focus

Resultados Sorteo Miercolito EN VIVO HOY, 3 de septiembre: números ganadores de la Lotería Nacional de Panamá vía Telemetro

Este miércoles 3 de septiembre, se celebra el Sorteo Miercolito de la Lotería Nacional de Beneficencia, transmitido en vivo por Telemetro y Medcom Go desde las 3:00 p.m.

El Sorteo Miercolito de la Lotería Nacional de Panamá juega 3 premios.
El Sorteo Miercolito de la Lotería Nacional de Panamá juega 3 premios. | Foto: composición LR/Freepik/LNBPma

Este miércoles, 3 de septiembre, el tan esperado Sorteo Miercolito de la Lotería Nacional de Panamá se llevará a cabo desde las 3:00 p.m., con su transmisión en vivo a través de Telemetro y Medcom Go. El sorteo se realizó como es costumbre en casas oficiales, brindando a los jugadores una nueva oportunidad de obtener jugosos premios.

Al momento, los resultados oficiales —primer, segundo y tercer premio— serán publicados en los canales convencionales, ya que varios medios siguen la cobertura en vivo o esperan ser actualizados. Las recompensas incluyen grandes montos como 10,000 balboas o más, además de premios secundarios de menor valor.

PUEDES VER: Resultados Lotería Nacional de Panamá EN VIVO, 3 de septiembre 2025: números ganadores de la lotería de hoy, Sorteo Miercolito vía Telemetro y TVN

lr.pe

Resultados Lotería Nacional de Panamá EN VIVO

  • Primer premio:
  • Letras:
  • Serie:
  • Folio:
  • Segundo premio:
  • Tercer premio:

Pirámide de la Lotería de hoy, Sorteo Miercolito

La tradicional “Pirámide de Chakatín”, utilizada por muchos jugadores como orientación previa al sorteo, registró los números 6, 8, 9 y 1 como recomendación para esta edición del Miercolito.

