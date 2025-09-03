HOYSuscripcion LR Focus

Loterías y Sorteos

Resultados Lotería Nacional de Panamá EN VIVO, 3 de septiembre 2025: números ganadores de la lotería de hoy, Sorteo Miercolito vía Telemetro y TVN

Los resultados oficiales del Sorteo Miercolito de la Lotería Nacional de Panamá en vivo se transmitirán hoy a las 3:00 p.m. por Telemetro y RPC/Medcom Go.

La Lotería Nacional de Panamá celebra la fundación del Hospital Santo Tomás de Panamá.
La Lotería Nacional de Panamá celebra la fundación del Hospital Santo Tomás de Panamá. | Foto: composición LR/ Instagram/LNBPma

Los resultados oficiales del Sorteo Miercolito (miércoles 3 de septiembre de 2025) de la Lotería Nacional de Panamá se transmitirá hoy desde las 3:00 p.m. por Telemetro y RPC/Medcom Go, y que los datos se publicarán posteriormente en los canales oficiales de la Lotería.

Lotería Nacional de Panamá EN VIVO: resultados de la lotería de hoy, Sorteo Miercolito, vía Telemetro, 3 de septiembre

10:52
3/9/2025

¿Qué canales transmiten la Lotería Nacional de Panamá EN VIVO?

Tanto Telemetro como TVN transmiten la Lotería Nacional de Panamá por YouTube. Esto significa que puedes ver la transmisión completamente gratis y desde el dispositivo que quieras. Además, revisa los resultados con La República.

El premio mayor, como mínimo, aseguró un incentivo de 10.000 balboas, solo si es que tienes cuatro aciertos, la serie y el folio. No obstante, también hay recompensas menores de 28 y 6 balboas. Todos los resultados de la Lotería Nacional de Panamá hoy

PUEDES VER: Resultados Lotería Nacional de Panamá hoy, 31 de agosto: revisar qué salió en el Sorteo Dominical y quién ganó, según la LNB

lr.pe

Resultados de la Lotería Nacional de Panamá en vivo, 3 de septiembre

Los resultados de la Lotería Nacional de Panamá HOY se publicaron por acá:

  • Primer premio: -
  • Segundo premio: -
  • Tercer premio:-

Pirámide de la Lotería de hoy, 3 de septiembre

Piramide de Chakatín
Números sugeridos por la tradición (no oficiales): 14 – 34 – 31

¿Cómo ver la Lotería Nacional de Panamá en modalidad del Sorteo Miercolito?

  • Puedes seguir la transmisión en vivo a las 3:00 p.m. por Telemetro o RPC/Medcom Go.
  • Tras la transmisión, los resultados oficiales deberían aparecer en la web de la Lotería Nacional de Beneficencia o con La República.

