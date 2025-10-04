En Perú, millones de católicos conmemoran al Señor de los Milagros, pero este mes también es recordado por varios temblores. | Foto: composición LR/IA

En Perú, millones de católicos conmemoran al Señor de los Milagros, pero este mes también es recordado por varios temblores. | Foto: composición LR/IA

En octubre se rinde homenaje al Señor de los Milagros, una figura religiosa que congrega a miles de devotos en las calles del centro de Lima. Sin embargo, este mes también es recordado por ser el de los temblores, ya que a lo largo de la historia ha sido escenario de varios sismos significativos que han dejado una profunda y escalofriante marca en la memoria colectiva del país.

La conexión entre octubre y los sismos trasciende la mera historia, lo que pasó a tener un significado religioso. A pesar de que los especialistas afirman que los terremotos pueden presentarse en cualquier época del año, la ocurrencia de varios eventos sísmicos significativos durante este mes ha reforzado esta percepción entre la población peruana.

¿Por qué octubre es es mes de los temblores en Perú?

A lo largo de su historia, Perú ha sido escenario de numerosos sismos devastadores y octubre es un mes particularmente significativo en este contexto. Uno de los terremotos más memorables es el que azotó Lima en 1746, el cual arrasó gran parte de la capital. Este evento, que se estima alcanzó una magnitud de 8,8 grados, generó un tsunami que causó estragos en el Callao y resultó en más de 5.000 muertes.

El fenómeno sísmico ocurrido, junto a otros temblores destacados en 1966 y 1974, ha alimentado la creencia de que octubre es un mes especialmente propenso a los terremotos. Sin embargo, el Instituto Geofísico del Perú (IGP) aclara que no existen pruebas científicas que sustenten esta noción.

A pesar de ello, la entidad enfatiza la importancia de estar preparados y adoptar medidas preventivas ante la posibilidad de un evento sísmico y señala que el país se sitúa en el Cinturón de Fuego, una zona donde el riesgo de movimientos telúricos es considerablemente elevado.

La relación de los sismos y el Señor de los Milagros

El Señor de los Milagros se erige como una de las figuras religiosas más reverenciadas en Perú. Su festividad, que tiene lugar en octubre, transforma las calles de Lima en un mar de fieles y turistas. La imagen del ‘Cristo Moreno’, como es popularmente conocido, ha sobrevivido a múltiples terremotos, lo que ha consolidado la fe de sus seguidores y alimentado la creencia de que octubre es un mes propenso a los temblores.

El 13 de noviembre de 1655, la ciudad de Lima fue sacudida por un devastador terremoto de magnitud 7,8, solo cuatro años después de que Pedro Dalcón creara la imagen del Señor de los Milagros. Este sismo, según los informes de la época, causó la destrucción de numerosas edificaciones y se sintió acompañado de réplicas durante varios días. Sin embargo, a pesar de la devastación que rodeaba a la cofradía de Pachacamilla, esta se mantuvo en buen estado.

El muro de Cristo crucificado ha resistido a lo largo de los años diversos eventos catastróficos. Esta resiliencia ha llevado a que la imagen sea venerada como milagrosa y se convierta en un emblema de salvaguarda frente a desastres naturales. Anualmente, miles de devotos se congregan en procesiones en su honor, donde expresan sus peticiones y agradecimientos por los milagros recibidos.