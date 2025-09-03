HOYSuscripcion LR Focus

Sismo se registró hoy, miércoles 3 de septiembre, según IGP
Últimas noticias del ataque de EE.UU. a Venezuela
¿Qué día de septiembre se regalan flores amarillas en Perú?

La costumbre de obsequiar flores amarillas en septiembre no solo es popular en Perú, sino en varios países de Latinoamérica. Este gesto celebra la llegada de la primavera con energía y optimismo.

Cada 21 de septiembre se regalan flores amarillas en Perú.
Cada 21 de septiembre se regalan flores amarillas en Perú. | Foto: Composición LR/IA.

Las flores amarillas han tenido mucha relevancia en los últimos años, precisamente durante el mes de septiembre vuelve a ser tendencia. Muchos regalan las flores amarillas para demostrar cierto afecto y amor, por ello, muchos se preguntan en qué día de este mes se dan estas bonitas flores.

En ese contexto, se suele regalar cada 21 de septiembre las flores amarillas, que ha ido ganando popularidad en los últimos años y que se ha convertido en una manera única de celebrar la llegada de la primavera.

PUEDES VER: ¿Por qué motivo se regalan flores amarillas hoy, viernes 21 de marzo?

21 de septiembre: ¿por qué se regalan flores amarillas en esta fecha?

Las flores amarillas se regalan el 21 de septiembre y esta costumbre tiene como origen celebrar y dar la bienvenida la primera. El color amarillo, presente de manera predominante en esta época del año, es el fiel reflejo de la vitalidad y el optimismo que la primavera trae consigo. Es importante precisar que las flores amarillas no solo se regalan en Perú, sino que es una fecha muy conmemorativa en otros países de Latinoamérica.

Flores amarillas: ¿cómo se celebra esta fecha en Perú?

Las flores amarillas, por tradición popular, se regalan cada 21 de septiembre. En esta fecha tan especial, diversos establecimientos comerciales ofrecen los precios más atractivos para que puedas celebrar de una manera especial y significativa. Asimismo, otros optan por elaborar regalos como manualidades con el color amarillo predominante.

