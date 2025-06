Marcha del Orgullo 2025: las mejores imágenes con frases para compartir en redes y WhatsApp el 28 de junio

El 28 de junio se conmemora el Día del Orgullo Gay y con ello el recordatorio de su lucha por la igualdad que nació por los disturbios ocurridos en el bar gay de Stonewall Inn, en Nueva York. La policía realizaba constantemente redadas en el único lugar (de ese entonces) donde las personas de la comunidad podían reunirse libremente. La lucha escaló hasta el punto de durar casi 6 días y aunque no se registraron fallecidos, sí hubo 14 detenidos y varios heridos, es así que desde este día sirvió como punto de inicio para impulsar la demanda por los derechos de personas gay.

Para recordar su lucha y celebrar la vida y alegría de ser quienes son, se realizarán en Perú diversas marchas. En el caso de no asistir, desde aquí podrán encontrar imágenes y frases a manera de apoyo, también pueden consultar con lagunas ONG como It Gets Better Perú y Más Igualdad Perú.

Imágenes para compartir el 28 de junio por la Marcha del Orgullo 2025

Aquí te presentamos algunas imágenes para que puedas compartir en tus redes sociales por la Marcha del Orgullo Gay:

"¡Es genial ser tú"

"Comparte el amor"

"Todo lo que necesitas es amor"

"El amor no tiene género, ¡feliz día del orgullo!"

Frases para celebrar el Día del Orgullo 2025

"El amor no tiene género, ni fronteras, ni límites. ¡Celebremos la diversidad!" "La igualdad es un derecho, no una opción. ¡Hoy más que nunca, orgullo y amor!" "En la lucha por la libertad y el respeto, todos somos iguales. ¡Feliz Día del Orgullo!" "No hay orgullo más grande que el de ser quien eres, sin miedo ni vergüenza." "Hoy celebramos el amor en todas sus formas, porque el mundo es mejor cuando somos libres." "Ser auténtico es un acto de valentía, hoy conmemoramos a todos los valientes." "La diversidad es nuestra fortaleza, la inclusión es nuestro camino. ¡Orgullo siempre!" "Amar sin miedo es un derecho que todos debemos defender, hoy y siempre." "El respeto y el amor no deberían ser una lucha, pero mientras lo sea, seguimos en pie." "Este día celebramos la libertad de ser nosotros mismos, sin etiquetas ni restricciones."

¿Qué acciones tomar si no voy a la Marcha del Orgullo 2025?

Si no puedes participar en la marcha del Día del Orgullo existen diversas maneras de expresar tu apoyo. Una opción es usar las redes sociales para difundir contenido sobre la igualdad y los derechos LGBT+, compartir mensajes de inclusión o colaborar con las ONG que defiendan estos derechos mediante trabajo voluntario. Participar en conferencias también es manera de contribuir a la visibilidad. Además, apoyar a negocios de personas que promuevan políticas inclusivas representa otra forma de generar un impacto positivo.

Es fundamental, igualmente, reflexionar sobre cómo fomentar la inclusión en el entorno personal y profesional. Escuchar y apoyar a personas de la comunidad gay en tu círculo cercano y educar a otros sobre la importancia del respeto y la diversidad.