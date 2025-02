Link para registrarse en el bono a Mil 2025 ahora: completa tu inscripción en 5 pasos y cobra el subsidio del Minerd

El Ministerio de Educación de la República Dominicana (Minerd) estableció un link para registrarse en el bono a Mil 2025. El nuevo pago de este subsidio llega justo a tiempo, debido a que muchas familias necesitan el dinero. El programa impulsado por el Gobierno de Luis Abinader facilita la compra de útiles escolares. Del mismo modo, garantiza que los menores de edad puedan continuar con sus clases.

No obstante, no todos los dominicanos figuran como beneficiarios del apoyo económico. Por ende, el Minerd dispone una plataforma en línea que permite completar el proceso de inscripción. Si ya verificaste que no formas parte del listado de beneficiarios, conoce cuál es el link para registrarse en el bono a Mil 2025 ahora mismo.

¿Cuál es el link para registrarse en el bono a Mil 2025 ahora?

Este es el link para registrarse en el bono a Mil 2025 ahora mismo:

¿Cómo se hace la inscripción para el bono a Mil?

En caso de que no seas beneficiario, aún puedes inscribirte. Sigue los pasos que verás a continuación para que sepas cómo registrarte en el bono a Mil:

Entra al link de registro del bono a Mil, coloca tu número de cédula en el campo correspondiente y pulsa en "consultar"

Como no eres beneficiario, deberás hacer clic en la opción "registrarse"

Ingresa tu número de celular y, si lo deseas, tu correo electrónico

Haz clic en "siguiente"

Ingresa el ID del estudiante a tu cargo y selecciona "agregar".

¿Cómo consultar con cédula el bono a Mil?

Para consultar con cédula si te toca el bono a Mil 2025, deberás ingresar a la página web oficial del beneficio. Recuerda tener tu documento de identidad a la mano.

Accede al nuevo link de consulta

Ingresa tu número de cédula en la casilla correspondiente

Proporciona tu número de celular

Haz clic en la opción "consultar".

¿Cómo retirar el bono a Mil en República Dominicana?

Para retirar el bono a Mil, deberás utilizar el código de Remesas Banreservas que recibiste en el mensaje de texto. Este te permitirá cobrar los fondos en cualquiera de las sedes del ya mencionado banco.

¿Cuándo depositan el bono a Mil 2025?

El pago del bono a Mil se viene depositando desde el lunes 3 de febrero del 2025. Este subsidio lo recibirán dos millones de estudiantes, según cifras oficiales del Minerd.

¿A quién le corresponde el bono a Mil?

El bono a Mil le corresponden a las familias con hijos matriculados en instituciones educativas del sector público preuniversitario. Los padres o madres recibirán un pago único de mil pesos por cada niño o niña inscrita en la escuela.

¿Cómo consigo el ID del estudiante?

Debes comunicarte con el centro educativo de tus hijos para conseguir el ID del estudiante. Una vez que lo tengas, podrás completar el registro del bono a Mil.