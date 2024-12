La raza de perro 'más cariñosa' no es el Golden Retrievers y estudio lo demuestra: "Crean lazos profundos con sus dueños"

Un reciente estudio de la Universidad de Helsinki ha revelado que el Bichón Maltés es la raza de perro más cariñosa, superando a los populares Golden Retrievers. Este pequeño canino, originario de Malta, destaca por su capacidad de crear lazos profundos con sus dueños, convirtiéndose en un compañero leal y afectuoso.

Además del Bichón Maltés, otras razas como el Pit Bull, el Bóxer y los Bulldogs también demuestran ser cariñosos, desafiando los estereotipos que a menudo los rodean. A pesar de la popularidad de los Golden y Labrador Retrievers, es evidente que el amor y la lealtad no son exclusivos de estas razas.

Bichón Maltés: historia y origen

El Bichón Maltés tiene sus raíces en el Mediterráneo, específicamente en la isla de Malta. Históricamente, este perro fue apreciado en la antigua Roma y Grecia, donde se consideraba un perro de compañía de la nobleza. A lo largo de los siglos, figuras históricas, como la reina Isabel I de Inglaterra, han tenido estos perros a su lado, valorándolos no solo por su belleza, sino también por su habilidad para cazar roedores.

Características y comportamiento

Físicamente, el Bichón Maltés es un perro pequeño que pesa entre 3 y 4 kilos y mide entre 20 y 25 cm de altura. Su cuerpo compacto, cabeza redonda y hocico corto son características distintivas. Su pelaje largo, sedoso y blanco puro requiere un cuidado especial para evitar enredos. Los ojos grandes y oscuros, junto con las largas orejas, contribuyen a su aspecto encantador.

El temperamento del Bichón Maltés es amigable y cariñoso. Estos perros son sociables y disfrutan de la compañía humana, lo que los hace ideales para familias, personas solteras y ancianos. Su naturaleza juguetona los convierte en excelentes compañeros, y suelen llevarse bien con otros animales. Se recomienda un entrenamiento temprano para fomentar buenos hábitos, ya que pueden ser algo obstinados.

El Bichón Maltés tiene una esperanza de vida de 15 años. Foto: Mascotas y Animales

Cuidados esenciales

El cuidado del Bichón Maltés es fundamental para mantener su salud física y mental. Su pelaje requiere cepillado diario y visitas al peluquero canino cada mes. Aunque esta raza no muda mucho pelo, no es completamente hipoalergénica. Una dieta equilibrada y con alto valor nutricional es crucial para su bienestar, y es aconsejable controlar las porciones para evitar el sobrepeso. Aunque no requieren mucho ejercicio, necesitan paseos diarios y tiempo de juego para mantenerse activos y felices.

Salud y prevención

Los Bichones Malteses pueden ser propensos a problemas dentales, luxación de rótula, problemas oculares como cataratas y dermatitis. Las revisiones veterinarias regulares y una buena higiene dental son importantes para prevenir estos problemas. También se recomienda la esterilización o castración, lo que puede ayudar a evitar ciertas afecciones y comportamientos no deseados.

Educación y socialización

La educación y socialización son aspectos cruciales en la crianza de un Bichón Maltés. Se debe iniciar el entrenamiento desde temprana edad, utilizando métodos de refuerzo positivo, ya que estos perros responden mejor a recompensas que a castigos. Los juegos de estimulación mental son útiles para mantenerlos activos y felices, y la socialización adecuada les permitirá adaptarse a diferentes situaciones y personas.

Un compañero ideal

Los Bichones Malteses son perros extremadamente afectuosos que se adaptan bien a diferentes estilos de vida. Son ideales para familias con niños y para personas mayores que buscan un compañero leal. Su pequeño tamaño los hace aptos para vivir en apartamentos, siempre que reciban suficiente ejercicio. Además, se utilizan como perros de terapia debido a su capacidad para brindar consuelo y alegría a las personas.