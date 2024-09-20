HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Datos LR

Tu forma de sentarte habla por ti: interpretación según inteligencia artificial

La inteligencia artificial ha clasificado posturas comunes como piernas cruzadas o postura encorvada, vinculándolas a emociones como comodidad, estrés o confianza, dependiendo del contexto.

Según la IA, la postura corporal es fundamental en la comunicación no verbal, ya que refleja estados emocionales. Foto: composición LR/Freepik
Según la IA, la postura corporal es fundamental en la comunicación no verbal, ya que refleja estados emocionales. Foto: composición LR/Freepik

La comunicación no verbal ha sido objeto de estudio durante décadas debido a su relevancia en la transmisión de información que va más allá de las palabras. Sin embargo, uno de los aspectos menos explorados de la comunicación no verbal es la forma en que las personas se sientan y cómo esto puede estar vinculado con su estado emocional o intenciones.

Gracias a su capacidad para procesar y analizar grandes cantidades de datos de manera rápida y precisa, la IA ha logrado identificar patrones en la forma en que las personas se sientan, relacionándolos con diversos estados emocionales o psicológicos.

¿Qué dijo la IA sobre el significado de las formas de sentarse?

Según ChatGPT existen ciertos patrones en la postura que podrían relacionarse con la personalidad o el estado emocional de una persona. Algunos de ellos y sus posibles significados, serían:

Aprende este idioma y aumenta tus ingresos: la IA lo avala (no es inglés)

PUEDES VER:Aprende este idioma y aumenta tus ingresos: la IA lo avala (no es inglés)

  • Piernas cruzadas: sentarse con las piernas cruzadas puede interpretarse de distintas maneras dependiendo del contexto. En algunas situaciones, puede reflejar comodidad o relajación, mientras que en otras, puede denotar una actitud defensiva o reservada. La IA ha identificado que, en escenarios formales, cruzar las piernas puede estar vinculado a una cierta reserva emocional.
  • Postura recta con pies juntos: esta postura es comúnmente asociada con una actitud profesional y alerta. Al sentarse con la espalda recta y los pies juntos, la persona transmite una imagen de seriedad y formalidad. A menudo, esta postura es interpretada como un intento de demostrar control o respeto en entornos laborales.
  • Postura encorvada: al sentarse con la espalda encorvada y los hombros caídos, la IA ha detectado una correlación frecuente con el estrés, la fatiga o la inseguridad. En situaciones sociales o laborales, esta postura puede ser vista como un indicativo de baja autoestima o cansancio emocional.
ChatGPT | AI | artificial intelligence | Inteligencia artificial

Las posturas encorvadas son interpretadas por la IA como signos de estrés, fatiga o inseguridad. Foto: Freepik

  • Manos apoyadas en los muslos: sentarse con las manos apoyadas en los muslos, ya sea en una postura relajada o rígida, puede tener diversos significados. En un ambiente distendido, puede reflejar relajación y comodidad. Sin embargo, en un entorno más formal, esta postura puede interpretarse como un signo de contención emocional o preparación para una interacción importante.
  • Sentado en el borde de la silla: esta postura es a menudo señal de tensión o impaciencia. Al estar en el borde de la silla, la persona podría estar anticipando un movimiento, ya sea para levantarse o para realizar una acción. La IA ha identificado esta postura como común en situaciones de alta ansiedad o nerviosismo.
  • Piernas abiertas y relajadas: una postura con las piernas abiertas y los brazos descansando de manera relajada es frecuentemente interpretada como una señal de confianza y comodidad. En contextos sociales, esta postura puede reflejar seguridad y disposición para interactuar de manera abierta.

¿Qué dicen los especialistas sobre las posturas al sentarse?

Albert Mehrabian y Paul Ekman han realizado investigaciones significativas sobre la comunicación no verbal, aunque no se centran exclusivamente en las posturas al sentarse, esto es lo que dicen:

Albert Mehrabian

  • Comunicación no verbal: Mehrabian es conocido por su trabajo sobre cómo las emociones se comunican a través de la expresión facial, el tono de voz y el lenguaje corporal. En su famoso estudio, propuso que el 93% de la comunicación emocional se transmite de manera no verbal: 55% a través de la apariencia (incluyendo la postura) y 38% a través del tono de voz.
  • Postura: aunque no se centra específicamente en cómo se sienta la gente, su investigación sugiere que la postura puede afectar la percepción de la confianza y la sinceridad.
ChatGPT | AI | artificial intelligence | Inteligencia artificial

Según la IA, la postura corporal refleja estados emocionales y actitudes, siendo clave en la comunicación no verbal. Foto: Freepik

Paul Ekman

  • Microexpresiones y emociones: Ekman ha estudiado las expresiones faciales y su relación con las emociones. Su trabajo muestra que la comunicación no verbal, incluida la postura, puede ser un indicador de las emociones internas.
  • Postura y emociones: aunque su enfoque principal es en las expresiones faciales, en su investigación menciona que el lenguaje corporal, incluida la postura al sentarse, es parte del lenguaje no verbal que puede revelar emociones y estados mentales.
Notas relacionadas
Aprende este idioma y aumenta tus ingresos: la IA lo avala (no es inglés)

Aprende este idioma y aumenta tus ingresos: la IA lo avala (no es inglés)

LEER MÁS
¿Cuál es el negocio más rentable en el Perú, según la IA? Tiene altas probabilidades de éxito

¿Cuál es el negocio más rentable en el Perú, según la IA? Tiene altas probabilidades de éxito

LEER MÁS
¿Cuáles son las 3 ciudades del Perú más costosas para vivir, según la IA?

¿Cuáles son las 3 ciudades del Perú más costosas para vivir, según la IA?

LEER MÁS
¿Por qué les llaman Trux y Cix a las ciudades de Trujillo y Chiclayo, respectivamente?

¿Por qué les llaman Trux y Cix a las ciudades de Trujillo y Chiclayo, respectivamente?

LEER MÁS
¡Bienvenido octubre 2025! Comparte frases e imágenes bonitas para recibir este nuevo mes del año

¡Bienvenido octubre 2025! Comparte frases e imágenes bonitas para recibir este nuevo mes del año

LEER MÁS
Conoce el origen del Día del Periodista en Perú y por qué se conmemora cada 1 de octubre desde hace décadas

Conoce el origen del Día del Periodista en Perú y por qué se conmemora cada 1 de octubre desde hace décadas

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Día del Novio en Perú 2025: ¿por qué se celebra cada 3 de octubre y desde cuándo se realiza este día festivo?

Día del Novio en Perú 2025: ¿por qué se celebra cada 3 de octubre y desde cuándo se realiza este día festivo?

LEER MÁS
Pagos MPPE información de HOY, 30 de septiembre: bonos del Ministerio de Educación y montos confirmados para docentes

Pagos MPPE información de HOY, 30 de septiembre: bonos del Ministerio de Educación y montos confirmados para docentes

LEER MÁS
Pagos MPPE esto se sabe HOY, 3 de octubre: Evaluaciones, bonos para docentes confirmados y montos del Ministerio de Educación

Pagos MPPE esto se sabe HOY, 3 de octubre: Evaluaciones, bonos para docentes confirmados y montos del Ministerio de Educación

LEER MÁS
Bonos Activos lo que se sabe de HOY, 3 de octubre: Bono Único Familiar, Bono de Corresponsabilidad y Formación y próximos pagos vía Patria

Bonos Activos lo que se sabe de HOY, 3 de octubre: Bono Único Familiar, Bono de Corresponsabilidad y Formación y próximos pagos vía Patria

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Estados Unidos revela las impactantes imágenes del nuevo ataque a una embarcación en el Caribe que deja 4 muertos

EE.UU. anuncia 4 muertos tras nuevo ataque contra presunta narcolancha frente a costas de Venezuela, según el Pentágono

Jaime Bayly asegura que Trump autorizó al Pentágono a bombardear Venezuela: "Hay poderosas señales"

Datos LR

Día del Novio en Perú 2025: ¿por qué se celebra cada 3 de octubre y desde cuándo se realiza este día festivo?

Pagos MPPE información de HOY, 30 de septiembre: bonos del Ministerio de Educación y montos confirmados para docentes

Pagos MPPE esto se sabe HOY, 3 de octubre: Evaluaciones, bonos para docentes confirmados y montos del Ministerio de Educación

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Vladimir Cerrón intenta alejarse del Gobierno de Boluarte y acusa a sus ministros de ser 'topos' de Acuña

Rosa María Palacios sobre movilizaciones ciudadanas: "En todas las partes del mundo los estudiantes lideran las protestas"

Congresista Alcarraz amenaza a periodista que le preguntó por contratación de pareja de su hijo: "No estarías viva"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025