Según la IA, la postura corporal es fundamental en la comunicación no verbal, ya que refleja estados emocionales. Foto: composición LR/Freepik

La comunicación no verbal ha sido objeto de estudio durante décadas debido a su relevancia en la transmisión de información que va más allá de las palabras. Sin embargo, uno de los aspectos menos explorados de la comunicación no verbal es la forma en que las personas se sientan y cómo esto puede estar vinculado con su estado emocional o intenciones.

Gracias a su capacidad para procesar y analizar grandes cantidades de datos de manera rápida y precisa, la IA ha logrado identificar patrones en la forma en que las personas se sientan, relacionándolos con diversos estados emocionales o psicológicos.

¿Qué dijo la IA sobre el significado de las formas de sentarse?

Según ChatGPT existen ciertos patrones en la postura que podrían relacionarse con la personalidad o el estado emocional de una persona. Algunos de ellos y sus posibles significados, serían:

Piernas cruzadas: sentarse con las piernas cruzadas puede interpretarse de distintas maneras dependiendo del contexto. En algunas situaciones, puede reflejar comodidad o relajación, mientras que en otras, puede denotar una actitud defensiva o reservada. La IA ha identificado que, en escenarios formales, cruzar las piernas puede estar vinculado a una cierta reserva emocional.

Postura recta con pies juntos: esta postura es comúnmente asociada con una actitud profesional y alerta. Al sentarse con la espalda recta y los pies juntos, la persona transmite una imagen de seriedad y formalidad. A menudo, esta postura es interpretada como un intento de demostrar control o respeto en entornos laborales.

Postura encorvada: al sentarse con la espalda encorvada y los hombros caídos, la IA ha detectado una correlación frecuente con el estrés, la fatiga o la inseguridad. En situaciones sociales o laborales, esta postura puede ser vista como un indicativo de baja autoestima o cansancio emocional.

Las posturas encorvadas son interpretadas por la IA como signos de estrés, fatiga o inseguridad. Foto: Freepik

Manos apoyadas en los muslos: sentarse con las manos apoyadas en los muslos, ya sea en una postura relajada o rígida, puede tener diversos significados. En un ambiente distendido, puede reflejar relajación y comodidad. Sin embargo, en un entorno más formal, esta postura puede interpretarse como un signo de contención emocional o preparación para una interacción importante.

Sentado en el borde de la silla: esta postura es a menudo señal de tensión o impaciencia. Al estar en el borde de la silla, la persona podría estar anticipando un movimiento, ya sea para levantarse o para realizar una acción. La IA ha identificado esta postura como común en situaciones de alta ansiedad o nerviosismo.

Piernas abiertas y relajadas: una postura con las piernas abiertas y los brazos descansando de manera relajada es frecuentemente interpretada como una señal de confianza y comodidad. En contextos sociales, esta postura puede reflejar seguridad y disposición para interactuar de manera abierta.

¿Qué dicen los especialistas sobre las posturas al sentarse?

Albert Mehrabian y Paul Ekman han realizado investigaciones significativas sobre la comunicación no verbal, aunque no se centran exclusivamente en las posturas al sentarse, esto es lo que dicen:

Albert Mehrabian

Comunicación no verbal : Mehrabian es conocido por su trabajo sobre cómo las emociones se comunican a través de la expresión facial, el tono de voz y el lenguaje corporal. En su famoso estudio, propuso que el 93% de la comunicación emocional se transmite de manera no verbal: 55% a través de la apariencia (incluyendo la postura) y 38% a través del tono de voz.

: Mehrabian es conocido por su trabajo sobre cómo las emociones se comunican a través de la expresión facial, el tono de voz y el lenguaje corporal. En su famoso estudio, propuso que el 93% de la comunicación emocional se transmite de manera no verbal: 55% a través de la apariencia (incluyendo la postura) y 38% a través del tono de voz. Postura: aunque no se centra específicamente en cómo se sienta la gente, su investigación sugiere que la postura puede afectar la percepción de la confianza y la sinceridad.

Según la IA, la postura corporal refleja estados emocionales y actitudes, siendo clave en la comunicación no verbal. Foto: Freepik

Paul Ekman