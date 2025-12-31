¡Bienvenido, ENERO 2026! Imágenes con frases para empezar el año con buena energía y compartir por WhatsApp, Facebook y más
Revisa la mejor selección de imágenes con frases para recibir con buen ánimo la llegada de enero del 2026.
Llegó el primer mes del año, enero, el momento en el que muchos se animan a empezar de nuevo, retomar planes pendientes o continuar con todo lo que ya venían construyendo. Es una etapa que trae nuevas metas, expectativas y también la motivación que a veces necesitamos para dar el siguiente paso.
Si quieres arrancar este mes con buena energía y con la idea de que, al terminar estos 365 días, estarás más cerca de lo que sueñas, aquí te dejamos algunas frases inspiradoras para compartir con tus seres queridos en redes sociales. ¡Guarda tus favoritas!
TE RECOMENDAMOS
3 Arroces Navideños buenazos: arroz árabe, arroz con aceitunas y arroz amarillo
PUEDES VER: Frases con imágenes para felicitar por Año Nuevo 2026: para compartir con familia y amigos por WhatsApp e Instagram
Imágenes con frases bonitas para este enero
Frase para empezar enero con energía. | Composición: LR
Frase para empezar enero con energía. | Composición: LR
Frase para empezar enero con energía. | Composición: LR
Frase para empezar enero con energía. | Composición: LR
Frase para empezar enero con energía. | Composición: LR
Frase para empezar enero con energía. | Composición: LR
PUEDES VER: Año Nuevo 2026: 100 frases bonitas y cortas para dedicar a familia y amigos por WhatsApp, Facebook e Instagram
¿Cómo crear tus propias imágenes con frases para enero del 2026?
A continuación, te compartimos una guía para crear imágenes con frases para enero del 2026 en Canva, pensada para compartir en WhatsApp, Facebook, Instagram y otras redes sociales.
1) Acceso y formato
- Ingresar a Canva (web o app).
- Elegir el tamaño según el uso:
- Post de Instagram: 1080 × 1350 px
- Historia de Instagram y otras redes sociales: 1080 × 1920 px
2) Plantilla base
- Escribir en el buscador: “Año Nuevo”, “New Year 2026” o “tarjeta Año Nuevo”.
- Seleccionar una plantilla editable con espacio central para texto.
3) Frase principal
- Reemplazar el texto con el mensaje elegido. Ejemplos:
- “¡Bienvenido, enero 2026!”
- “Enero 2026, que todo lo bueno empiece contigo”
- “Hagamos que este enero valga la pena”
- Usar tipografías legibles y un tamaño dominante para el inicio de mes.
4) Colores y estilo
- Optar por paletas sobrias o festivas:
- Dorado, blanco y negro
- Azul oscuro y plateado
- Tonos claros con contraste
- Ajustar fondo, sombras y brillo desde “Editar imagen”.
5) Elementos visuales
- En “Elementos”, buscar:
- Fuegos artificiales
- Estrellas
- Confeti
- Líneas doradas
- Colocar pocos adornos para no saturar.
6) Ajustes finales
- Alinear texto y elementos.
- Verificar márgenes.
- Revisar ortografía y contraste.
7) Descarga y uso
- Descargar en PNG (mejor nitidez).
- Compartir directo o guardar para redes.
Sugerencias rápidas
- Una frase corta funciona mejor en teléfonos móviles.
- Mantener un solo foco visual.
- Repetir el estilo si se publican varias piezas.