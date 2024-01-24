HOYSuscripcion LR Focus

Aprende este idioma y aumenta tus ingresos: la IA lo avala (no es inglés)

Aunque el inglés es el idioma más popular para complementar estudios universitarios, de acuerdo con el ChatGPT, otra lengua te puede hacer ganar más de S/10.000 al mes. Te contamos de cuál se trata.

Uno de los idiomas más hablados en el mundo es el inglés. Foto: composición LR/Andina/difusión
Uno de los idiomas más hablados en el mundo es el inglés. Foto: composición LR/Andina/difusión

El conocimiento de lenguas extranjeras se ha vuelto muy importante en los puestos laborales en el Perú; por ello, muchos jóvenes compatriotas buscan aprender idiomas como el inglés para lograr mejores salarios. Aunque el inglés tiene gran demanda en el mundo, la IA asegura que otro idioma te da increíbles ganancias al mes.

A continuación, te contamos cuál es el idioma que debes estudiar para complementar tu carrera profesional y que te generará ingresos de más de S/12.000 al mes.

¿Qué idioma debes aprender para ganar más de S/12.000 en el Perú?

Elegir un idioma adicional para complementar tus estudios profesionales en el Perú es importante, por lo que la IA recomienda estudiar chino mandarín si buscas tener un mejor salario. Aunque el ChatGPT aclara que ello dependerá de varios factores, como tu carrera, la demanda del mercado laboral y tus intereses personales, tener esta lengua aprendida significa mejores retribuciones económicas.

El chino mandarín es usado en carreras como Negocios Internacionales. Foto: composición LR/Comercio Exterior/Somos DUOC UC

El chino mandarín es usado en carreras como Negocios Internacionales. Foto: composición LR/Comercio Exterior/Somos DUOC UC

Cabe resaltar que el chino mandarín, según la inteligencia artificial, puede resultar más ventajoso en campos como los negocios internacionales, importación/exportación, diplomacia, entre otros.

El aumento de tu salario, si es que estudias chino mandarín, depende de los estudios que tengas. Por ejemplo, en el campo de la tecnología y ciencia, los especialistas en esta rama, si hablan chino mandarín, pueden tener salarios desde S/4.000 a S/12.000 al mes o más, dependiendo de la experiencia y especialización.

En el sector de diplomacia y relaciones internacionales, si estudiaste chino mandarín, te esperan ingresos desde S/3.500 hasta S/8.000 al mes, indicó el ChatGPT. Si tienes conocimientos en negocios internacionales y comercio, y los complementaste con la lengua de chino mandarín, podrías ganar entre S/4.000 y S/10.000.

Para profesionales en enseñanza de idiomas o traducción y turismo que complementaron sus estudios con el idioma de chino mandarín, la inteligencia artificial aseguró ingresos de S/2.000 a S/5.000, y S/2.500 a S/7.000, respectivamente.

¿Qué tan difícil es aprender chino mandarín?

Aprender chino mandarín puede ser considerado bastante desafiante para hablantes de lenguas indoeuropeas, como el español. Esto se debe a varias razones:

  • Sistema de escritura: el mandarín utiliza caracteres chinos, que son muy diferentes de los alfabetos latino o cirílico. Cada carácter representa una palabra o un concepto, y hay miles de ellos, lo cual puede ser abrumador para los principiantes.
  • Tonos: el mandarín es un idioma tonal, lo que significa que el tono en el que se pronuncia una sílaba puede cambiar completamente su significado. Hay cuatro tonos principales en mandarín, y no familiarizarse con ellos puede llevar a malentendidos.
  • Gramática: aunque la gramática del mandarín es menos complicada en algunos aspectos (por ejemplo, no hay conjugaciones verbales ni géneros gramaticales), puede presentar desafíos únicos, como un orden de palabras diferente y estructuras gramaticales que no existen en español.
  • Pronunciación: algunos sonidos en mandarín no existen en español, lo que puede dificultar la pronunciación correcta.
  • Cultural y contextual: además de la lengua en sí, comprender el contexto cultural y las normas sociales asociadas con el idioma también es importante y puede ser un desafío adicional.
