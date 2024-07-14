HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Reportan fuerte incendio en San Juan de Lurigancho
Reportan fuerte incendio en San Juan de Lurigancho     Reportan fuerte incendio en San Juan de Lurigancho     Reportan fuerte incendio en San Juan de Lurigancho     
Datos LR

La planta medicinal que se usaba desde el tiempo de los incas para combatir la gastritis: crece en Los Andes

Esta planta es eficaz en el tratamiento de la gastritis y alivia la indigestión y la acidez gracias a sus propiedades digestivas. Además, beneficia el sistema respiratorio, ya que combate los resfriados, la gripe, la tos y la bronquitis.

Esta planta medicinal también es ideal para aliviar el mal de altura o soroche. Foto: composición LR/Andina/ Revista Industria Alimentaria
Esta planta medicinal también es ideal para aliviar el mal de altura o soroche. Foto: composición LR/Andina/ Revista Industria Alimentaria

Desde la época del Imperio Inca, existe una planta venerada por sus múltiples beneficios medicinales, especialmente útil para tratar afecciones estomacales y respiratorias. Esta especie nativa de las alturas andinas crece en climas fríos y suelos rocosos, alcanza una altura promedio de un metro y desprende un aroma intenso y mentolado.

¿Cuál es la planta medicinal que se usaba desde el tiempo de los Incas?

La muña, conocida científicamente como Minthostachys mollis, ha sido venerada desde que los incas gobernaban el vasto Imperio del Tahuantinsuyo. Esta planta era utilizada por los curanderos, principalmente para tratar problemas estomacales y respiratorios. De acuerdo con la documentación histórica, también se usaba para tratar lesiones óseas, tumores, mareos y el mal de altura

TE RECOMENDAMOS

CANDIDATOS EN CADE Y HABLA EL DOCTOR ROCK | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Recientemente, Mario Carhuapoma Yance, investigador de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), realizó un estudio sobre las propiedades del aceite esencial de la muña. Sus hallazgos demostraron que esta planta es un potente antibacteriano, especialmente eficaz contra el Helicobacter pylori, bacteria que inflama los tejidos del estómago, causando dolor, ardor e hinchazón, y es responsable de alrededor del 90% de los casos de gastritis.

Este es el superalimento que deberías incluir en tus noches para mejorar tu descanso y dormir profundamente

PUEDES VER:Este es el superalimento que deberías incluir en tus noches para mejorar tu descanso y dormir profundamente

¿Cuáles son las características de esta planta?

Visualmente, la muña es un arbusto pequeño, con hojas verdes, pequeñas y aserradas, y flores blancas que se agrupan en racimos cortos. Su altura varía entre 0.80 y 1.20 metros y es conocida por su aroma intenso, similar al de la menta, que proviene de los aceites esenciales contenidos en sus hojas y tallos.

Esta planta se encuentra en las montañas de Piura, La Libertad, Huánuco, Pasco, Junín, Huancavelica, Apurímac, Ayacucho, Arequipa, Moquegua y Tacna. Además, también crece en Amazonas, Cajamarca, Áncash, Cusco y Puno.

La muña es reconocida como una planta ancestral de las antiguas civilizaciones peruanas. Foto: GustuBlog

La muña es reconocida como una planta ancestral de las antiguas civilizaciones peruanas. Foto: GustuBlog

¿Cuáles son sus beneficios?

Esta planta es ampliamente reconocida por su capacidad para tratar la gastritis y es especialmente eficaz en mitigar los efectos del Helicobacter pylori. También, ofrece alivio en casos de flatulencia, indigestión y acidez estomacal gracias a sus propiedades digestivas. Sus beneficios se extienden al sistema respiratorio, donde ayuda a combatir síntomas de resfriados, gripe, tos y bronquitis debido a sus características antiinflamatorias y antibacterianas.

"Sus propiedades son principalmente digestivas. Por ejemplo, ayuda a expulsar los gases y favorece el movimiento intestinal si se ha ingerido mucha grasa. También permite la mejor absorción de los diferentes compuestos que tiene la comida y ayuda a la digestión", explicó el biólogo Jorge Cabrera, investigador del Centro Nacional de Salud Intercultural (Censi) del Instituto Nacional de Salud (INS) para la agencia Andina.

Madre con cáncer denuncia robo dentro de la Clínica Ricardo Palma mientras estaba sedada: delincuentes vaciaron todos los ahorros para su operación

PUEDES VER:Madre con cáncer denuncia robo dentro de la Clínica Ricardo Palma mientras estaba sedada: delincuentes vaciaron todos los ahorros para su operación

¿Cómo se prepara la muña?

Se puede preparar de diversas maneras. Una opción es hervir un atado de 6 a 8 ramitas en un litro de agua y dejar reposar la infusión por unos minutos. Otra forma es colocar 5 o 6 hojas frescas en una taza con agua caliente, o utilizar un filtro de esta planta. Asimismo, puede combinarse con otras hierbas aromáticas como toronjil, eucalipto, cedrón y menta, creando una potente infusión que ayuda a aliviar problemas respiratorios.

Notas relacionadas
Este es el superalimento que deberías incluir en tus noches para mejorar tu descanso y dormir profundamente

Este es el superalimento que deberías incluir en tus noches para mejorar tu descanso y dormir profundamente

LEER MÁS
Madre con cáncer denuncia robo dentro de la Clínica Ricardo Palma mientras estaba sedada: delincuentes vaciaron todos los ahorros para su operación

Madre con cáncer denuncia robo dentro de la Clínica Ricardo Palma mientras estaba sedada: delincuentes vaciaron todos los ahorros para su operación

LEER MÁS
Ate tendrá un nuevo y moderno centro de salud que costará más de S/43 millones: ¿en qué estado se encuentra la obra a más de 1 año de haber iniciado?

Ate tendrá un nuevo y moderno centro de salud que costará más de S/43 millones: ¿en qué estado se encuentra la obra a más de 1 año de haber iniciado?

LEER MÁS
¿Por qué les llaman Trux y Cix a las ciudades de Trujillo y Chiclayo, respectivamente?

¿Por qué les llaman Trux y Cix a las ciudades de Trujillo y Chiclayo, respectivamente?

LEER MÁS
¿Cómo saber mi número de expediente judicial en Perú?

¿Cómo saber mi número de expediente judicial en Perú?

LEER MÁS
¿Cómo eliminar las moscas de mi casa sin insecticida? Estos son los trucos caseros más efectivos

¿Cómo eliminar las moscas de mi casa sin insecticida? Estos son los trucos caseros más efectivos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Pagos MPPE esto se sabe HOY, 6 de noviembre: Aguinaldo, aumentos para docentes y buenas noticias del Ministerio de Educación

Pagos MPPE esto se sabe HOY, 6 de noviembre: Aguinaldo, aumentos para docentes y buenas noticias del Ministerio de Educación

LEER MÁS
Bonos Activos lo que se sabe de HOY, 6 de noviembre: Bono Único Familiar y próximos pagos con aumento del Sistema Patria en Venezuela

Bonos Activos lo que se sabe de HOY, 6 de noviembre: Bono Único Familiar y próximos pagos con aumento del Sistema Patria en Venezuela

LEER MÁS
Bono de Guerra lo que se sabe de HOY, 6 de noviembre: fechas de pago y montos con aumento de fin de año confirmado vía Sistema Patria

Bono de Guerra lo que se sabe de HOY, 6 de noviembre: fechas de pago y montos con aumento de fin de año confirmado vía Sistema Patria

LEER MÁS
Bono de Guerra últimas noticias de HOY, 6 de noviembre: fechas fijas y montos de fin de año con aumento confirmado del Sistema Patria

Bono de Guerra últimas noticias de HOY, 6 de noviembre: fechas fijas y montos de fin de año con aumento confirmado del Sistema Patria

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Corte de agua en Lima: zonas afectadas y horario de Sedapal para el viernes 7 de noviembre

CTS al 100% y gratificación: trabajadores CAS se movilizaron por aprobación final de ley en el Congreso

Nickol Sinchi rompe su silencio tras cantar con Son del Duke y revela su deseo de volver a Corazón Serrano: "Edwin sabe que estoy a disposición"

Datos LR

Pagos MPPE esto se sabe HOY, 6 de noviembre: Aguinaldo, aumentos para docentes y buenas noticias del Ministerio de Educación

Bonos Activos lo que se sabe de HOY, 6 de noviembre: Bono Único Familiar y próximos pagos con aumento del Sistema Patria en Venezuela

Bono de Guerra lo que se sabe de HOY, 6 de noviembre: fechas de pago y montos con aumento de fin de año confirmado vía Sistema Patria

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

El padre de Trvko anuncia que demandará a Fernando Rospigliosi por llamar “terruco” a su hijo

Congreso declara a Claudia Sheinbaum, presidenta de México, como persona non grata tras asilo a Betssy Chávez

María Corina Machado en CADE 2025 previo a elecciones 2026: "Tienen que elegir bien"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025