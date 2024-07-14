La planta medicinal que se usaba desde el tiempo de los incas para combatir la gastritis: crece en Los Andes

Esta planta medicinal también es ideal para aliviar el mal de altura o soroche. Foto: composición LR/Andina/ Revista Industria Alimentaria

Esta planta medicinal también es ideal para aliviar el mal de altura o soroche. Foto: composición LR/Andina/ Revista Industria Alimentaria

Desde la época del Imperio Inca, existe una planta venerada por sus múltiples beneficios medicinales, especialmente útil para tratar afecciones estomacales y respiratorias. Esta especie nativa de las alturas andinas crece en climas fríos y suelos rocosos, alcanza una altura promedio de un metro y desprende un aroma intenso y mentolado.

¿Cuál es la planta medicinal que se usaba desde el tiempo de los Incas?

La muña, conocida científicamente como Minthostachys mollis, ha sido venerada desde que los incas gobernaban el vasto Imperio del Tahuantinsuyo. Esta planta era utilizada por los curanderos, principalmente para tratar problemas estomacales y respiratorios. De acuerdo con la documentación histórica, también se usaba para tratar lesiones óseas, tumores, mareos y el mal de altura.

Recientemente, Mario Carhuapoma Yance, investigador de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), realizó un estudio sobre las propiedades del aceite esencial de la muña. Sus hallazgos demostraron que esta planta es un potente antibacteriano, especialmente eficaz contra el Helicobacter pylori, bacteria que inflama los tejidos del estómago, causando dolor, ardor e hinchazón, y es responsable de alrededor del 90% de los casos de gastritis.

¿Cuáles son las características de esta planta?

Visualmente, la muña es un arbusto pequeño, con hojas verdes, pequeñas y aserradas, y flores blancas que se agrupan en racimos cortos. Su altura varía entre 0.80 y 1.20 metros y es conocida por su aroma intenso, similar al de la menta, que proviene de los aceites esenciales contenidos en sus hojas y tallos.

Esta planta se encuentra en las montañas de Piura, La Libertad, Huánuco, Pasco, Junín, Huancavelica, Apurímac, Ayacucho, Arequipa, Moquegua y Tacna. Además, también crece en Amazonas, Cajamarca, Áncash, Cusco y Puno.

La muña es reconocida como una planta ancestral de las antiguas civilizaciones peruanas. Foto: GustuBlog

¿Cuáles son sus beneficios?

Esta planta es ampliamente reconocida por su capacidad para tratar la gastritis y es especialmente eficaz en mitigar los efectos del Helicobacter pylori. También, ofrece alivio en casos de flatulencia, indigestión y acidez estomacal gracias a sus propiedades digestivas. Sus beneficios se extienden al sistema respiratorio, donde ayuda a combatir síntomas de resfriados, gripe, tos y bronquitis debido a sus características antiinflamatorias y antibacterianas.

"Sus propiedades son principalmente digestivas. Por ejemplo, ayuda a expulsar los gases y favorece el movimiento intestinal si se ha ingerido mucha grasa. También permite la mejor absorción de los diferentes compuestos que tiene la comida y ayuda a la digestión", explicó el biólogo Jorge Cabrera, investigador del Centro Nacional de Salud Intercultural (Censi) del Instituto Nacional de Salud (INS) para la agencia Andina.

¿Cómo se prepara la muña?

Se puede preparar de diversas maneras. Una opción es hervir un atado de 6 a 8 ramitas en un litro de agua y dejar reposar la infusión por unos minutos. Otra forma es colocar 5 o 6 hojas frescas en una taza con agua caliente, o utilizar un filtro de esta planta. Asimismo, puede combinarse con otras hierbas aromáticas como toronjil, eucalipto, cedrón y menta, creando una potente infusión que ayuda a aliviar problemas respiratorios.