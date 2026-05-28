El pozo de los deseos está ubicado en los interiores del Santuario de Santa Rosa de Lima. Foto: composición LR/difusión

El pozo de los deseos está ubicado en los interiores del Santuario de Santa Rosa de Lima. Foto: composición LR/difusión

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Muchas personas buscan dónde queda el pozo de Santa Rosa de Lima para visitar uno de los lugares religiosos más conocidos del Perú. Este tradicional santuario, ubicado en el Centro Histórico de Lima, recibe miles de visitantes cada año que dejan cartas y pedidos en el famoso pozo de los deseos asociado a Santa Rosa.

¿Qué origen tiene el pozo de los deseos?

Es sabido que Santa Rosa de Lima se sometía a largas penitencias para sacrificarse por los pecados ajenos. Según cuentan los historiadores, en una ocasión se colocó una cadena de púas y arrojó la llave a un pozo para no escaparse nunca de su tortura, pero se dice que Dios tuvo compasión por ella y abrió el ciclicio, librándola del dolor.

Esta intervención divina llegó a considerarse un milagro y, tras su fallecimiento, sus fieles devotos acudieron al pozo para colocar cartas con peticiones esperando que la Patrona de América y las Filipinas ayudara a concedérselas.

Durante la celebración por Santa Rosa de Lima, los feligreses acostumbran a enviarle cartas a través del pozo de los deseos. Foto: Andina

¿Cómo llegar al pozo de los deseos?

Si buscas acudir al pozo de los deseos en el Día de Santa Rosa de Lima para hacerle una petición a la santa limeña, debes apersonarte al Santuario de Santa Rosa de Lima ubicado en el jr. Chancay 223, en Cercado de Lima.

Una manera llegar en bus es utilizando las líneas 301 y 302 del Corredor Azul hasta el paradero Callao. También se puede acudir viajando en los buses del Metropolitano hasta la estación Tacna.

Horario del Pozo de los deseos

El horario de atención de la Iglesia y Santuario de Santa Rosa es de lunes a domingo de 8.00 a. m. a 6.00 p. m. Aquellos que deseen visitar el jardín de Santa Rosa, así como el pozo de los deseos, pueden hacerlo de lunes a domingos de 9.00 a. m. a 1.00 p. m. y de 3.00 p. m. a 6.00 p. m.

Este 30 de agosto se celebra el Día de Santa Rosa de Lima. Foto: difusión

¿Cómo enviar mis cartas a Santa Rosa de Lima?

Una de las formas de enviar tus peticiones o agradecimientos a Santa Rosa de Lima es redactar la carta y ponerla dentro de un sobre cerrado. Luego, debes acercarte hacia el Pozo de los Deseos, donde las personas pasan al lado de este espacio y depositan todas sus misivas.

La segunda forma empezó a frecuentarse durante la pandemia de la COVID-19 a través de medios virtuales. Solo debes escribir al Whatsapp 934720733, donde te compartirán el correo santarosa.correo@gmail.com para que redactes un mensaje y lo envíes, de modo que los encargados imprimirán la carta y la depositarán en el pozo.