La psicología revela la verdad detrás de las personas que siempre levantan la voz: no es liderazgo, sino una profunda necesidad de atención

Hablar en voz alta se asocia con liderazgo y confianza, pero estudios revelan que puede indicar una necesidad de ser escuchado y comprendido por los demás. | Foto: Dall-E

Hablar en voz alta se asocia con liderazgo y confianza, pero estudios revelan que puede indicar una necesidad de ser escuchado y comprendido por los demás. | Foto: Dall-E

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Hablar en voz alta suele asociarse con seguridad, autoridad o liderazgo. Sin embargo, diversos estudios en psicología y neurociencia sugieren que elevar constantemente el tono de voz no siempre refleja confianza, sino que puede estar relacionado con una necesidad de sentirse escuchado, comprendido o validado por los demás.

Los especialistas señalan que los cambios bruscos en el volumen al hablar forman parte de la comunicación no verbal y pueden ofrecer pistas sobre el estado emocional de una persona. En muchos casos, este comportamiento está vinculado con emociones intensas, estrés, ansiedad o mecanismos de defensa que se activan durante determinadas situaciones sociales.

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La psicología explica por qué algunas personas siempre levantan la voz

Investigaciones sobre comportamiento humano indican que quienes hablan más fuerte suelen ser percibidos como personas más seguras o dominantes. Esta percepción puede hacer que los demás otorguen mayor credibilidad a sus opiniones, incluso cuando sus argumentos no son necesariamente más sólidos que los de otras personas.

No obstante, los psicólogos advierten que levantar la voz de manera recurrente puede responder a una sensación de no ser escuchado. En situaciones de conflicto o discusión, el cerebro puede interpretar que existe una amenaza emocional y activar respuestas impulsivas controladas por el sistema límbico. Como consecuencia, la persona aumenta el volumen de su voz para intentar recuperar el control o llamar la atención sobre su mensaje.

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Lo que revela este hábito sobre la personalidad y las emociones

Los expertos sostienen que hablar alto no siempre está relacionado con agresividad. En algunos casos, puede ser una conducta aprendida durante la infancia en entornos familiares caóticos o muy ruidosos, donde elevar la voz era necesario para hacerse notar. También puede surgir como una forma de compensar la timidez o la inseguridad en determinados contextos sociales.

Además, un tono de voz elevado puede reflejar ansiedad, nerviosismo, dificultades para gestionar las emociones o incluso una escasa conciencia sobre el propio volumen al hablar. Según diversos especialistas, cuando este comportamiento se convierte en un hábito frecuente, suele estar más relacionado con una necesidad de atención y validación que con auténticas cualidades de liderazgo o dominio personal.