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Cultural

Sala de lectura Alfredo Bryce Echenique en la Biblioteca Nacional del Perú

Este nuevo espacio busca asegurar la memoria de Bryce y promover la lectura entre jóvenes, quienes son los principales visitantes de la BNP.

Alredo Bryce Echenique. Foto: Archivo LR.
Alredo Bryce Echenique. Foto: Archivo LR.
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A inicios de abril, se inauguró en la Biblioteca Nacional del Perú la sala de lectura y estudio Alfredo Bryce Echenique. De acuerdo con la web de la BNP, se señala lo siguiente:

“La ceremonia contó con la participación de la ministra de Cultura, Soraya Altabás Kajatt; el jefe institucional de la BNP, Juan Yangali; Elena Bryce Echenique, hermana del reconocido autor; así como su editor, Germán Coronado, de PEISA, quienes destacaron el valor de este espacio como un reconocimiento permanente a la trascendencia literaria de Bryce”.

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Creo que de todos los homenajes que se vienen realizando sobre la obra y figura del autor de Un mundo para Julius, No me esperen en abril, entre otras obras referenciales, este es el que podría ser uno de los más significativos. No solo se trata del nombre de una sala, es prácticamente una manera de asegurar una memoria (la de Alfredo) en un lugar concurrido por lectores e investigadores de todo el país. Más que una placa, una estatua o el nombre de una calle, figurar en un espacio consagrado a la lectura es más importante.

Alfredo Bryce no solo fue el gran escritor que sabemos, sino que del mismo modo fue uno de los autores más queridos por los lectores peruanos, en especial por los jóvenes. Y a la BNP van muchos jóvenes, que me consta, porque durante años pasé largas jornadas investigando en su hemeroteca.

Esta noticia ha generado entusiasmo en las redes sociales. Al respecto, es menester precisar lo siguiente: en La República hemos tenido una actitud muy crítica con el Ministerio de Cultura debido a la coyuntura política y a cómo se ha usado a esta institución para fines nada claros en este quinquenio; eso no significa que no se reconozca la labor en la difusión de sus actividades; podríamos hasta aseverar que ahora sus actividades se visibilizan mejor. No nos referimos solo a la BNP; pensemos, asimismo, en las actividades de la propia sede del Mincul, que es muy visitada los fines de semana. Razones no faltan; hay muy buenas exposiciones de arte, de las que hemos dado cuenta.

Dense una vuelta por la BNP y visiten la sala de Alfredo.

 

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