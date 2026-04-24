Harry Belevan, director de la Real Academia Peruana de la Lengua

Hace unos días, recibí la siguiente nota de prensa, la cual consigno completa por su brevedad: “La Academia Peruana de la Lengua ha elegido una nueva directiva para el periodo 2026-2029, encabezada por el embajador Harry Belevan como presidente de la institución correspondiente de la Real Academia Española. Lo acompañan en su gestión el doctor Rodolfo Cerrón Palomino como vicepresidente, lingüista, catedrático y el más notable estudioso de las lenguas andinas; el doctor Marco Martos, considerado uno de los mayores poetas peruanos de la segunda mitad del siglo XX y expresidente de la APL; Eduardo González Viaña, docente y renombrado novelista contemporáneo; el doctor Jorge Valenzuela, profesor sanmarquino y uno de los narradores más representativos de la generación del 80; y el catedrático Antonio González Montes, destacado especialista de la obra de Julio Ramón Ribeyro. El embajador Belevan, también escritor de reconocida trayectoria en los campos de la narrativa y el ensayo, se convierte en el segundo diplomático peruano en presidir la venerable institución literaria fundada en 1887 por Ricardo Palma, luego del embajador y pensador Víctor Andrés Belaunde, que la dirigió entre 1944 y 1966. En sus 138 años de existencia, la Academia Peruana de la Lengua ha tenido 14 presidentes, entre ellos, figuras de la cultura y la política peruanas como el presidente Francisco García Calderón, José de la Riva Agüero y Luis Jaime Cisneros, habiendo contado también entre sus miembros con un premio Nobel de literatura en la persona de Mario Vargas Llosa”.

De las nuevas autoridades de la APL, reconozco la trayectoria de todos sus integrantes. Harry Belevan, su director, es un escritor importante de la literatura peruana contemporánea. Como autor, me referiré a él más adelante. Pero lo que sí quiero subrayar en esta ocasión es la importancia que ha tenido su libro Antología del cuento fantástico peruano, que publicó en 1977, para el desarrollo de un registro que, durante muchos años, era visto como una extravagancia de autor.

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Hoy en día, cuando nos referimos a la literatura fantástica en Perú, lo hacemos de otra manera. Mucho en esta percepción ha tenido que ver esta antología, la cual habría que calificar de fundadora y, por tal razón, formadora de escritores interesados en el registro fantástico. Esta antología es referencial. Va hacia adelante porque reconoce una tradición. En sus páginas encontramos los relatos, precedidos por la introducción “Breves palabras para convencer a los convencidos”, de Clemente Palma, Enrique López Albújar, Ventura García Calderón, Abraham Valdelomar, César Vallejo, Carlota Carvallo de Núñez, María Tellería Solari, Felipe Buendía, Julio Ramón Ribeyro, José B. Adolph, Eduardo González Viaña y del propio Harry Belevan.

Belevan es una persona con la mente amplia. Eso es importante porque amplitud de criterio es lo que se necesita en estos tiempos en los que las lenguas (en general) vienen experimentando cambios a razón de los avances tecnológicos y digitales que sí inciden no solo en la manera de cómo se habla, sino que igualmente en la escritura como tal. Estaremos muy atentos a su gestión.