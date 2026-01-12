‘Las veces que no (te) dije te quiero’ regresa al Teatro de Lucía del 2 al 25 de febrero de 2026, dirigida por Renato Piaggio.

‘Las veces que no (te) dije te quiero’ regresa al Teatro de Lucía del 2 al 25 de febrero de 2026, dirigida por Renato Piaggio.

‘Las veces que no (te) dije te quiero’, una obra necesaria que no pierde vigencia con el tiempo, vuelve a escena. Escrita por Mario Zanatta y bajo la dirección de Renato Piaggio, la pieza regresa para incomodar, emocionar y recordar que decir “te quiero” —sobre todo entre hombres— sigue siendo una deuda pendiente.

El montaje, producido por Kapchiy, va del lunes 2 al miércoles 25 de febrero del 2026, a las 8:00 p. m., en el Teatro de Lucía, ubicado en Calle Bellavista 512, Miraflores. Una temporada corta que invita al público a reencontrarse con un trabajo que interpela desde lo íntimo y lo cotidiano. Las entradas están disponibles en Joinnus.

Esta obra invita a confrontar la soledad y la importancia de expresar amor entre seres queridos. Foto: difusión.

La historia detrás de ‘Las veces que no (te) dije te quiero’



La historia reúne a tres generaciones de hombres —hijo, padre y abuelo— que se encuentran una noche cargada de silencios, recuerdos y palabras que nunca se dijeron. En la espera de la madrugada, lo que parece una simple reunión familiar se convierte en un espacio de confrontación emocional, donde el afecto reprimido pesa tanto como el paso del tiempo.

El elenco está conformado por Carlos Victoria, David Carrillo y Sergio Armasgo, quienes dan vida a estos personajes atravesados por la masculinidad, la culpa, el amor no dicho y las heridas heredadas. La puesta aborda temas como la soledad, la depresión, el suicidio y las presiones familiares, siempre con el tiempo como eje central.

“‘Las veces que no (te) dije te quiero’ merece ponerse cada cierto tiempo y durante muchos años para recordarle a los hombres que no es malo decir: ‘te quiero’ a otro miembro masculino de nuestra familia, es decir, a nuestros hijos, padres, abuelos. No debilita y priorizar el bienestar emocional también es un acto de amor”, expresa el director Renato Piaggio.

