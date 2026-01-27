HOYSuscripcion LR Focus

‘El vuelo del cóndor’, obra que proyecta la identidad sudamericana al mundo, llega al Gran Teatro Nacional

Dirigido por Humberto Valdivia Yóplac, este espectáculo propone un viaje artístico a través del legado ancestral del Tahuantinsuyo, fusionando danza, música y teatro.

El Vuelo del Cóndor es una gran producción escénica íntegramente concebida, creada y producida en el Perú. Foto: difusión.
El Vuelo del Cóndor es una gran producción escénica íntegramente concebida, creada y producida en el Perú. Foto: difusión.

El Gran Teatro Nacional (Av. Javier Prado Este 2225, San Borja) albergará la obra ‘El vuelo del cóndor’, una gran producción escénica íntegramente concebida, creada y producida en el Perú, resultado del trabajo articulado de danzantes, músicos, cantantes, coreógrafos, diseñadores, técnicos y gestores culturales peruanos. Las funciones se realizarán el 22 de febrero a las 7:00 p. m. y el 23 de febrero a las 8:00 p. m.

Dirigido por Humberto Valdivia Yóplac, fundador y presidente de la Asociación Cultural Jallmay, el espectáculo representa un ejemplo concreto de industria cultural peruana en funcionamiento, donde tradición, formación profesional, gestión cultural y visión internacional se integran en una propuesta escénica competitiva. Las entradas están a la venta en Joinnus.

lr.pe

¿De qué trata la obra ‘El vuelo del cóndor’?

Concebido desde el corazón del antiguo Imperio del Tahuantinsuyo, ‘El vuelo del cóndor’ propone un viaje artístico a través del tiempo, la memoria y la identidad, transformando el legado ancestral de los Andes en una puesta en escena de gran formato, capaz de dialogar con públicos contemporáneos y generar impacto cultural, social y económico.

Seiscientos años después, ese legado permanece vivo en seis naciones sudamericanas —Perú, Bolivia, Ecuador, Colombia, Chile y Argentina— que dialogan sobre el escenario a través del movimiento, la música y la voz. Este recorrido simbólico es guiado por el cóndor andino, ave sagrada de los Andes y emblema milenario de visión, libertad, identidad y trascendencia.

La propuesta fusiona danza, música en vivo, canto y teatro en una experiencia visual, sonora y emocional de alto nivel artístico, accesible y profundamente conmovedora para todo público. La puesta en escena reúne a 60 artistas, entre ellos una cantante soprano, un tenor y jóvenes músicos formados académicamente y graduados con honores, quienes dan vida a una obra que une tradición, excelencia interpretativa y rigor escénico.

