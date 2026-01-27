‘El vuelo del cóndor’, obra que proyecta la identidad sudamericana al mundo, llega al Gran Teatro Nacional

El Vuelo del Cóndor es una gran producción escénica íntegramente concebida, creada y producida en el Perú. Foto: difusión. | Foto: difusión.

El Gran Teatro Nacional (Av. Javier Prado Este 2225, San Borja) albergará la obra ‘El vuelo del cóndor’, una gran producción escénica íntegramente concebida, creada y producida en el Perú, resultado del trabajo articulado de danzantes, músicos, cantantes, coreógrafos, diseñadores, técnicos y gestores culturales peruanos. Las funciones se realizarán el 22 de febrero a las 7:00 p. m. y el 23 de febrero a las 8:00 p. m.

Dirigido por Humberto Valdivia Yóplac, fundador y presidente de la Asociación Cultural Jallmay, el espectáculo representa un ejemplo concreto de industria cultural peruana en funcionamiento, donde tradición, formación profesional, gestión cultural y visión internacional se integran en una propuesta escénica competitiva. Las entradas están a la venta en Joinnus.

¿De qué trata la obra ‘El vuelo del cóndor’?



Concebido desde el corazón del antiguo Imperio del Tahuantinsuyo, ‘El vuelo del cóndor’ propone un viaje artístico a través del tiempo, la memoria y la identidad, transformando el legado ancestral de los Andes en una puesta en escena de gran formato, capaz de dialogar con públicos contemporáneos y generar impacto cultural, social y económico.

Seiscientos años después, ese legado permanece vivo en seis naciones sudamericanas —Perú, Bolivia, Ecuador, Colombia, Chile y Argentina— que dialogan sobre el escenario a través del movimiento, la música y la voz. Este recorrido simbólico es guiado por el cóndor andino, ave sagrada de los Andes y emblema milenario de visión, libertad, identidad y trascendencia.

La propuesta fusiona danza, música en vivo, canto y teatro en una experiencia visual, sonora y emocional de alto nivel artístico, accesible y profundamente conmovedora para todo público. La puesta en escena reúne a 60 artistas, entre ellos una cantante soprano, un tenor y jóvenes músicos formados académicamente y graduados con honores, quienes dan vida a una obra que une tradición, excelencia interpretativa y rigor escénico.



