Javier Iturralde: “Debemos enfrentar con espíritu crítico los cambios que la IA está generando en el mundo”

La Inteligencia Artificial (IA) no es un sistema de información reciente, como se cree erróneamente. Mucho menos es un sistema que nació de la ciencia ficción. Las ideas iniciales sobre la IA empezaron a gestarse desde la década del 50 del siglo pasado. Y entre las mentes que la impulsaron hallamos nombres del calibre de Alan Turing, John McCarthy (considerado como el padre de la IA), Marvin Minsky y Claude Shannon.

Las inquietudes de la mayoría de estos reputados científicos y matemáticos se oficializaron en 1956, en la denominada Conferencia de Dartmouth, llevada a cabo en Dartmouth College (Hannover, New Hampshire). El objetivo de esta conferencia fue el de ordenar los conceptos que se venían tejiendo sobre las máquinas pensantes. Hay que indicar que estas máquinas obedecían al propósito de facilitar la vida de las personas. Esa era la idea inicial.

Pero no vamos a negar que el auge que viene teniendo la IA, en lugar de generar tranquilidad, está suscitando todo tipo de teorías debido al impacto que está teniendo en el mundo, especialmente en el presente siglo, en lustros en donde la IA pasó de ser una posibilidad a futuro a instalarse como un hecho determinante en el presente.

La IA ya ha ingresado a todas las parcelas de la vida y no está suscrita únicamente a lo científico y tecnológico. En este escenario, habría que preguntarnos cuál es su impacto en las nuevas generaciones, que son las que finalmente van a tener que convivir con ella. Para tener una idea más sólida al respecto, La República conversó con Javier Iturralde, gestor cultural, investigador y docente hispano peruano con más de 20 años de experiencia en la intersección entre cultura y tecnología. Además, fue ponente, sobre los alcances de la IA hoy, en la última edición del CILE, que se llevó a cabo en Arequipa en 2025. Iturralde actualmente dirige Metric Salad – Arts & Culture (Head of Arts & Culture) y coordina el Observatorio de Inteligencia Artificial y Diversidad de la Universitat Politècnica de València.

-¿Cómo está asumiendo la generación Z la presencia de la IA en sus vidas? Esta es la generación que prácticamente va a convivir con ella.

-La generación Z es la generación que más IA consume. Esto lo hemos confirmado en un estudio que estamos desarrollando desde el Observatorio de Inteligencia Artificial y Diversidad de la Universidad Politécnica de Valencia; pero es, a la vez, la generación que más desconfía de la IA. Te hablo de un universo de chicas y chicos de entre 13 y 18 años. Si pensamos en sus consumos, como música, serie y lectura.

-¿A qué se debe esa desconfianza?

-En principio, la aceptación de las recomendaciones algorítmicas se da de manera positiva por parte de esta generación, pero para ellos son muy importantes los microcontroles y la agencia que puedan tener en estos resultados. Es decir, esta generación quiere intervenir en lo que la IA les presenta, que es clave para ellos para que no haya fricciones, que no haya paywalls y que haya una conectividad muy fluida desde el punto de vista de la conectividad y de los pagos. Para ellos es esencial tener cierta agencia: quiero más de esto, menos de aquello. Y poder influir en los resultados que las plataformas generan.

-Por ejemplo.

-En el caso del audiovisual y el audio, las preferencias son altas; pero en el caso de la lectura, por ejemplo, es baja con una satisfacción muy tibia. La experiencia de usuario es muy mala. Les cuesta encontrar información y, por lo tanto, la buscan directamente, tanto dentro como fuera, a través de las fuentes habituales, como la crítica, los artículos o los propios amigos.

-Entonces, esa desconfianza es, a fin de cuentas, positiva. No dependen de todo lo que dicte la IA.

-Esa desconfianza es buenísima. Es fundamental porque no se guían únicamente por lo que las plataformas ofrecen, sino que ellos quieren también tener una injerencia en lo que estas plataformas están ofreciendo.

-Lo audiovisual tiene mucha aceptación. Eso quiere decir que el sector audiovisual lo tiene complicado con la IA.

-En septiembre pasado participé del Mondiacult, la reunión de los ministerios de cultura de todo el mundo, y escuché la intervención de la guionista y directora Inés París, quien dijo que la gente del sector del cine, como guionistas, creadores y demás, está con mucho miedo por la automatización de este contenido y la generación de contenidos de manera automática y eficiente a través de la IA. Además, dijo que no tiene miedo en el corto plazo porque a la IA le falta ironía, le falta sentido del humor y le falta la sensibilidad de la que en principio tenemos los creadores, los guionistas y los directores. Pero no dejó de tener en cuenta las huelgas de los guionistas de Hollywood de hace poco más de dos años, en donde fue posible constatar que había una visión mucho más apocalíptica y más realista de esta situación. Aquí creo que lo importante, y es mi opinión personal, es saber navegar en esta ola de absoluta incertidumbre. Son plataformas y son herramientas que nos permiten eficientar procesos y crear de forma más óptima, pero esos contenidos necesitan validarse con nuestro juicio, con nuestra ética, con nuestros valores.

Marcha Generación Z 14 noviembre. Foto: Sebastian Blanco

-Dentro de esta incertidumbre, resulta muy bueno que se discuta el aspecto ético.

-Al final, la IA representa a la sociedad, de alguna manera. Una de las preocupaciones del observatorio al que pertenezco son los sesgos. ¿Qué es lo que pasa con los sesgos? ¿Quién introduce esos datos en esas bases gigantescas? Son señores blancos, heterosexuales, con una mirada del mundo absolutamente unilateral y específica. No hay diversidad. O sea, ¿cuántas mujeres programadoras hay en el mundo que estén trabajando en la IA? Si tú haces una comparativa de la foto de 1956 en la Conferencia de Dartmouth, donde la IA se oficializó académicamente, y la comparas con la foto de todos los profesores y todos los conceptualistas de la IA actuales, es el mismo perfil. Pues ahí hay algo que a mí me parece que está fallando; yo no digo que no haya mujeres en la IA, pero da la casualidad de que los líderes de la IA hoy son todos señores, los que están dando voz y proyectando sus proyectos y promocionando sus empresas. Al final, eso representa cómo está constituida la sociedad. La IA, al final, la puedes utilizar para cosas buenas o para cosas malas. Es como un cuchillo. Un cuchillo lo utilizas para cortarte un solomillo, un filete o para matar a alguien.

-Por lo que dices, la generación Z no solo es la que consume más la IA, sino su principal reguladora.

-Definitivamente. En términos generales, la generación Z tiene una visión muy clara de sus derechos. Lo vimos en Perú cuando los chicos de la generación Z salieron a protestar contra Dina Boluarte y lo hicieron para reivindicar una serie de derechos.

Johannes Gutenberg. Foto: Difusión.

-¿La generación Z tiene más herramientas críticas para enfrentar a la IA?

-Yo creo que sí. Es una generación que está formando su espíritu crítico pese a algunas incongruencias. Por ejemplo, en España están en contra de muchas injusticias de la clase política, pero no les interesa ir a votar cuando son los políticos los que deciden las normas. El espíritu crítico es parte de la cultura y veo que la generación Z puede acomodarse a los cambios que está produciendo la IA. Estas revoluciones siempre han generado mucha disrupción. Pensemos cuando apareció la lectura y la posibilidad de que otras personas accedan al conocimiento. Eso generó mucho resquemor. Cuando apareció la imprenta con Gutenberg, lo mismo. Era como la democratización de la cultura. Fue un cambio radical para la época. También cuando apareció Internet. Con la IA está sucediendo lo mismo. Debemos enfrentar con espíritu crítico los cambios que la IA está generando en el mundo.

-En este contexto, ¿cuál es el rol de la universidad?

-La universidad se está quedando. Los títulos no están teniendo impacto en la vida y son las carreras técnicas las que están siendo más solicitadas, y los mejores profesores del mundo de las universidades están pasando a la enseñanza de las carreras técnicas. La academia tiene que salir de su burbuja.