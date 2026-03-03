HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Aplazan fallo sobre prisión preventiva de Adrián Villar
Aplazan fallo sobre prisión preventiva de Adrián Villar     Aplazan fallo sobre prisión preventiva de Adrián Villar     Aplazan fallo sobre prisión preventiva de Adrián Villar     
Cultural

41 titulares que reflejan la realidad política peruana (2000 - 2025)

Este innovador diseño, similar a un calendario espiral, ofrece al lector una forma lúdica de interacción mientras explora la agitada vida política del Perú de su primer cuarto de siglo.

"Titulares (2000 - 2025)". Imagen: Difusión.
"Titulares (2000 - 2025)". Imagen: Difusión.

Titulares (2000–2025) de 2 Veces Editores, proyecto editorial de los escritores Santiago Vera y Diana Moncada, tiene un par de componentes difíciles de reunir. Denuncia y encanto. Más que un libro (como lo podemos entender), es un objeto estético que cuestiona la historia política peruana en su primer cuarto de siglo. Su diseño, el cual tiene todas las señas de un calendario espiral, invita al lector a una interacción pautada por el efecto lúdico; además, en sus primeras páginas, se le indica cómo recorrerlo. Esa es una opción para abordarlo, pero no es la única.

En Titulares hallamos 41 frases que están insertadas en el imaginario político peruano, todas salidas de la prensa, las cuales durante mucho tiempo fueron motivo de discusión, pero estas a la vez proyectaban un humor corrosivo. Tal y como ocurre con Perú y con los demás países latinoamericanos, la reflexión política viene de la mano con el humor. Es inevitable. Así somos.

TE RECOMENDAMOS

ADRIÁN VILLAR ANTE LA JUSTICIA: HOY SE DEFINE SU FUTURO | CASO LIZETH MARZANO | FUERTE Y CLARO

El orden de las frases, dichas la mayoría por un personaje de nuestra agitada vida política, es lo que conduce al lector a una revelación. Las frases consignadas no se justifican por la reunión de las mismas, sino por la disposición que no obedece a la cronología. En ese orden propio, aparentemente aleatorio, la seguidilla de titulares encuentra su aura poética, su carácter que lo distingue de la sola denuncia.

Veamos algunas frases. “Papelito manda”. Dos palabras dichas por el exjefe de la ONPE José Portillo, las cuales lo inscribieron con honores en nuestro bizarro imaginario nacional. Portillo dijo eso cuando fue cuestionado por los resultados de las elecciones del 2000. “Es que hemos hecho un faenón, hermano”, del inolvidable Alberto Quimper. El faenón no era otra cosa que la concesión, hecha de manera fraudulenta, de lotes petroleros durante el segundo gobierno de Alan García. “Leer da alzheimer” (2017) del ex congresista fujimorista Bienvenido Ramírez, concepto que se puso de manifiesto mientras se debatía la modificación de la ley universitaria.

Cuando se termina de recorrer las páginas de Titulares, queda en uno la sensación de hartazgo e indignación por todo lo que ha tenido que aguantar este país que no se merecía esas figuras políticas. Claro, esta experiencia ha estado precedida por el humor, pero si solo quedara en ello, sería una publicación más; lo mismo podríamos decir si solo fuera denuncia. En ese difícil equilibrio está el valor de este libro objeto.

Datos:

● Publicación. Titulares (2000-2025) está disponible en librerías y en la cuenta de Instagram de 2 veces editores: @ dosveceseditores. Precio: 42 soles.

● Autora. Diana Moncada acaba de publicar el poemario Copia padre muerte.

Notas relacionadas
El buen periodismo en tiempos de fake news: “Los cínicos no sirven para este oficio” de Ryszard Kapuscinski

El buen periodismo en tiempos de fake news: “Los cínicos no sirven para este oficio” de Ryszard Kapuscinski

LEER MÁS
Jaime Bayly: “Los políticos peruanos, sean de izquierda o de derecha, siempre encuentran la manera de decepcionarte”

Jaime Bayly: “Los políticos peruanos, sean de izquierda o de derecha, siempre encuentran la manera de decepcionarte”

LEER MÁS
Ricardo Bedoya: "Hay mucha gente que está haciendo cine y no necesariamente pasando por todas las instancias del Ministerio de Cultura"

Ricardo Bedoya: "Hay mucha gente que está haciendo cine y no necesariamente pasando por todas las instancias del Ministerio de Cultura"

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Luciano Lamberti: “La literatura es un espacio de perturbación y de descubrimiento”

Luciano Lamberti: “La literatura es un espacio de perturbación y de descubrimiento”

LEER MÁS
Jorge Carrión contra Jeff Bezos

Jorge Carrión contra Jeff Bezos

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Irán lanza una serie de misiles contra Tel Aviv, en Israel, y deja al menos 12 heridos en represalia por ataques de EE.UU.

Carlos Espá insiste en defender a Jorge Montoya y asegura que fue víctima de una campaña de desinformación

La sucesión en Irán tras la muerte de Ali Jamenei: quién asume el poder y cómo funciona el sistema

Cultural

Jorge Carrión contra Jeff Bezos

Jaime Bayly: “Los políticos peruanos, sean de izquierda o de derecha, siempre encuentran la manera de decepcionarte”

Roxana Crisólogo: “Es un mundo peligroso para las mujeres; yo siento que estoy usando una armadura y mis cuchillos son mis palabras”

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Carlos Espá insiste en defender a Jorge Montoya y asegura que fue víctima de una campaña de desinformación

Daniel Urresti tras ser liberado por el TC: "Regreso para apoyar la campaña de Podemos Perú"

Jefes de la ONPE y JNE alertan riesgo en la legitimidad de elecciones por falta de presupuesto

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025