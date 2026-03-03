41 titulares que reflejan la realidad política peruana (2000 - 2025)

Titulares (2000–2025) de 2 Veces Editores, proyecto editorial de los escritores Santiago Vera y Diana Moncada, tiene un par de componentes difíciles de reunir. Denuncia y encanto. Más que un libro (como lo podemos entender), es un objeto estético que cuestiona la historia política peruana en su primer cuarto de siglo. Su diseño, el cual tiene todas las señas de un calendario espiral, invita al lector a una interacción pautada por el efecto lúdico; además, en sus primeras páginas, se le indica cómo recorrerlo. Esa es una opción para abordarlo, pero no es la única.

En Titulares hallamos 41 frases que están insertadas en el imaginario político peruano, todas salidas de la prensa, las cuales durante mucho tiempo fueron motivo de discusión, pero estas a la vez proyectaban un humor corrosivo. Tal y como ocurre con Perú y con los demás países latinoamericanos, la reflexión política viene de la mano con el humor. Es inevitable. Así somos.

El orden de las frases, dichas la mayoría por un personaje de nuestra agitada vida política, es lo que conduce al lector a una revelación. Las frases consignadas no se justifican por la reunión de las mismas, sino por la disposición que no obedece a la cronología. En ese orden propio, aparentemente aleatorio, la seguidilla de titulares encuentra su aura poética, su carácter que lo distingue de la sola denuncia.

Veamos algunas frases. “Papelito manda”. Dos palabras dichas por el exjefe de la ONPE José Portillo, las cuales lo inscribieron con honores en nuestro bizarro imaginario nacional. Portillo dijo eso cuando fue cuestionado por los resultados de las elecciones del 2000. “Es que hemos hecho un faenón, hermano”, del inolvidable Alberto Quimper. El faenón no era otra cosa que la concesión, hecha de manera fraudulenta, de lotes petroleros durante el segundo gobierno de Alan García. “Leer da alzheimer” (2017) del ex congresista fujimorista Bienvenido Ramírez, concepto que se puso de manifiesto mientras se debatía la modificación de la ley universitaria.

Cuando se termina de recorrer las páginas de Titulares, queda en uno la sensación de hartazgo e indignación por todo lo que ha tenido que aguantar este país que no se merecía esas figuras políticas. Claro, esta experiencia ha estado precedida por el humor, pero si solo quedara en ello, sería una publicación más; lo mismo podríamos decir si solo fuera denuncia. En ese difícil equilibrio está el valor de este libro objeto.

…

Datos:

● Publicación. Titulares (2000-2025) está disponible en librerías y en la cuenta de Instagram de 2 veces editores: @ dosveceseditores. Precio: 42 soles.

● Autora. Diana Moncada acaba de publicar el poemario Copia padre muerte.