César Vallejo inagotable, más versiones sobre su muerte

César Vallejo fue uno de los mayores poetas del mundo en el siglo XX. Pero nunca dejemos de tener en cuenta que el reconocimiento a su obra no lo pudo ver, pese a haber publicado seis libros en vida (entre los cuales encontramos Los heraldos negrosde 1918 y Trilce de 1922). Su poética es dueña de una hermosa cualidad: dice cosas en su extrañeza formal, lo cual ha generado estudios y libros sobre ella.

Lo que sí falta conocer más de César Vallejo son los pliegues de su vida. Sobre la misma, abunda el misterio y cada cierto tiempo tenemos nuevos datos.

Para saber cómo era César Vallejo, o para tener un acercamiento a su persona, haríamos bien en leer las publicaciones que reúnen sus cartas (felizmente, hay varias, como la de la UCV y la PUCP).

Vallejo, de acuerdo con las cartas, no era de los que se quedaban callados. Un factor de su obra, el cual debe subrayarse más, es la condena a todo tipo de injusticia.

El año pasado, en el marco de un aniversario más de su muerte, el investigador Valentino Gianuzzi ofreció en el MALI una charla sobre dos fotos inéditas de Vallejo, tomadas el 17 de diciembre de 1930. En esa ocasión, Vallejo fue detenido y acusado de ser un agitador comunista. El gobierno francés de la época estaba en manos de la Alianza Republicana Democrática, partido de centro derecha. A lo dicho, indiquemos que Vallejo no podía volver a Perú debido a que tenía un proceso judicial abierto (buscar en la web de LR: “¿Acaso César Vallejo quiso morir en París?”). Ambos casos están pautados por la fiebre política y la polarización ideológica, situación muy parecida a los tiempos actuales.

A razón de un ensayo incluido en Poesía reunida de Vallejo que publicó la RAE en 2025, el investigador Stephen M. Hart sugiere que Pablo Neruda pudo haber tenido cierta participación en la muerte, por envenenamiento, de César Vallejo. Vallejo murió, como está probado, por una infección intestinal aguda. Lo que no sabe aún es qué causó ese malestar. Sobre la muerte de Vallejo, incluso Roberto Bolaño escribió su novela Monsieur Pain. Sobre este tema de la participación de Neruda, he escuchado y visto varias disertaciones en las últimas horas, pero en ninguna de ellas se toma en cuenta la temperatura ideológica de la poesía de Vallejo, en donde las respuestas parecen más claras que la mera especulación.

Si lo de Neruda es cierto o no, es un dato menor (y no sorprendería que haya sido así; hasta escribió un poema dedicado a Stalin; al chileno, además, le fascinaba el poder y ya hemos visto de los que son capaces de hacer quienes no lo quieren perder y en esa dimensión la militancia de Neruda no fue menos que servil), pero lo que sí me queda muy claro, cada vez más, es que Vallejo no era de los que entraban en vainas. Personas así despiertan odios y más si estos provienen de la ceguera ideológica.

¿Qué tipo de factor tuvo que presentarse para que dos artistas, que compartían el mismo compromiso ideológico, terminen distanciados?