HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sicarios matan a regidora de La Libertad cuando participaba en chocolatada
Sicarios matan a regidora de La Libertad cuando participaba en chocolatada     Sicarios matan a regidora de La Libertad cuando participaba en chocolatada     Sicarios matan a regidora de La Libertad cuando participaba en chocolatada     
EN VIVO

LR+ Noticias EN VIVO: mira aquí lo último de Perú y el mundo

Cultural

La agenda cultura: libros, conversatorio, exposición y música

No siempre tenemos eventos culturales en donde van de la mano la calidad con un objetivo social. Los conciertos de Sinfonía por el Perú sí exhiben esas cualidades.

Sinfonía por el Perú. Foto: Difusión.
Sinfonía por el Perú. Foto: Difusión.

A partir de este viernes 19, hay no pocas actividades culturales de interés. Las hay para todos los gustos.

En materia literaria, hay tres eventos que me gustaría recomendar para este viernes, sin orden de preferencia: 1) en la librería Book Vivant (San Isidro), el escritor Ezio Neyra sostendrá un diálogo con el público sobre su libro El informe. Pequeña novela burocrática (Pesopluma). La cita es a las 7 y 30 p.m.  2) en la librería El Virrey (Miraflores), Jeremías Gamboa y Renato Cisneros ofrecerán el conversatorio “El llamado del origen: literatura, memoria y amistad”. En este 2025, Gamboa presentó su nueva novela El principio del mundo y Cisneros la edición de aniversario de su novela La distancia que nos separa. Ambos títulos han sido publicados por Alfaguara. Y 3) en el centro de Lima, precisamente en Librería de Lima (Cailloma 843), Daniel Bedoya Ramos estará presentando, a las 7 y 30 p.m., su poemario Crónica del lugar que habito (Lustra). El narrador Stuart Flores será el encargado de comentar la publicación de Bedoya. Recordemos que Flores fue entrevistado hace poco por La República a razón de su monumental novela metaliteraria Preludio a los delirios de un joven pianista sin cabeza (Dendro).

En el campo de las exposiciones, sugiero que se den una vuelta por el Centro Cultural Inca Garcilaso (Cercado de Lima).

En estos días, hay varias muestras en sus salas de exposición (por ejemplo, la imprescindible Varguitas. La verdad de las mentiras de Morgana Vargas Llosa), pero una de ellas es la que quiero recomendar. En el segundo piso del CCIG, se puede apreciar Paréntesis: una vanguardia invisible, la cual cuenta con la curaduría de Augusto del Valle.

En los agitados años 70, en especial en 1979, hubo un grupo de artistas agrupados bajo el nombre Paréntesis. Su vida colectiva fue corta (entre marzo y julio), pero muy intensa. Eran talentosos, contestatarios, no le tenían miedo a la censura (tanto militar como religiosa). Es así que, en aquel lejano julio, en el contexto de las Fiestas Patrias, realizaron el evento Contacta 79. La visión de la muestra resulta necesaria para entender el tránsito en las artes en Perú de los 70 a los 80. Video, fotografía, artículos de prensa y cartas dan sustancia a Paréntesis: una vanguardia invisible.

Este viernes, a las 8 p.m. en el Teatro NOS PUCP (San Isidro), la organización Sinfonía por el Perú estará ofreciendo el concierto navideño Siete Estrellas. Más de 100 artistas en un espectáculo que incluye coro, teatro y orquesta. No olvidemos que esta organización fue fundada por Juan Diego Flórez en 2011. El objetivo de la misma no es otro que la formación de niños y jóvenes de poblaciones vulnerables mediante la música.

No siempre tenemos eventos culturales en donde van de la mano la calidad con un objetivo social. Los conciertos de Sinfonía por el Perú sí exhiben esas cualidades. Por eso mismo hay que apoyar a cada uno de ellos.

Lectura:

Ciencia ficción. Recomendamos la novela El viajero y el Aleph (Mesa Redonda) de Iván Meza Vélez.  Ciencia ficción que no subestima al lector. Búsquenla.

Notas relacionadas
Una máquina de narrar: “Minimosca” de Gustavo Faverón

Una máquina de narrar: “Minimosca” de Gustavo Faverón

LEER MÁS
Jeremías Gamboa: “Todos se sienten un poco más blancos que otros y un poco más cholos que otros”

Jeremías Gamboa: “Todos se sienten un poco más blancos que otros y un poco más cholos que otros”

LEER MÁS
Renato Cisneros: “La gran herida del Perú, surgida a raíz del conflicto armado interno, se mantiene viva”

Renato Cisneros: “La gran herida del Perú, surgida a raíz del conflicto armado interno, se mantiene viva”

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Abelardo Sánchez León: “Los poetas del 60 eran maduros en la experiencia poética, pero no en la política”

Abelardo Sánchez León: “Los poetas del 60 eran maduros en la experiencia poética, pero no en la política”

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Tiktoker genera controversia al retirar a padre e hijo durante chocolatada: "Tú tienes plata, hay que ser consciente"

Fallece regidora de Municipalidad de San Isidro, María Del Rosario Fernández Revoredo

The Strongest vs Nacional Potosí EN VIVO por las semifinales de la Copa Paceña: empatan 0-0 en el primer tiempo

Cultural

El hombre que resucitó a García Lorca, por Eduardo González Viaña

La novia de Francisco Bendezú, por Eduardo González Viaña

Alberto Fuguet: “Vargas Llosa es mucho más contracultural, es mucho más gay, es mucho más masculino. No solo es política y neoliberalismo”

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Renovación Popular y Perú Libre no firman el Pacto Ético Electoral, mientras Fuerza Popular es cuestionada por incumplirlo

Mirtha Vásquez, Ruth Luque e Indira Huilca: las excongresistas que postulan con Ahora Nación para las Elecciones 2026

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025