La agenda cultura: libros, conversatorio, exposición y música

A partir de este viernes 19, hay no pocas actividades culturales de interés. Las hay para todos los gustos.

En materia literaria, hay tres eventos que me gustaría recomendar para este viernes, sin orden de preferencia: 1) en la librería Book Vivant (San Isidro), el escritor Ezio Neyra sostendrá un diálogo con el público sobre su libro El informe. Pequeña novela burocrática (Pesopluma). La cita es a las 7 y 30 p.m. 2) en la librería El Virrey (Miraflores), Jeremías Gamboa y Renato Cisneros ofrecerán el conversatorio “El llamado del origen: literatura, memoria y amistad”. En este 2025, Gamboa presentó su nueva novela El principio del mundo y Cisneros la edición de aniversario de su novela La distancia que nos separa. Ambos títulos han sido publicados por Alfaguara. Y 3) en el centro de Lima, precisamente en Librería de Lima (Cailloma 843), Daniel Bedoya Ramos estará presentando, a las 7 y 30 p.m., su poemario Crónica del lugar que habito (Lustra). El narrador Stuart Flores será el encargado de comentar la publicación de Bedoya. Recordemos que Flores fue entrevistado hace poco por La República a razón de su monumental novela metaliteraria Preludio a los delirios de un joven pianista sin cabeza (Dendro).

En el campo de las exposiciones, sugiero que se den una vuelta por el Centro Cultural Inca Garcilaso (Cercado de Lima).

En estos días, hay varias muestras en sus salas de exposición (por ejemplo, la imprescindible Varguitas. La verdad de las mentiras de Morgana Vargas Llosa), pero una de ellas es la que quiero recomendar. En el segundo piso del CCIG, se puede apreciar Paréntesis: una vanguardia invisible, la cual cuenta con la curaduría de Augusto del Valle.

En los agitados años 70, en especial en 1979, hubo un grupo de artistas agrupados bajo el nombre Paréntesis. Su vida colectiva fue corta (entre marzo y julio), pero muy intensa. Eran talentosos, contestatarios, no le tenían miedo a la censura (tanto militar como religiosa). Es así que, en aquel lejano julio, en el contexto de las Fiestas Patrias, realizaron el evento Contacta 79. La visión de la muestra resulta necesaria para entender el tránsito en las artes en Perú de los 70 a los 80. Video, fotografía, artículos de prensa y cartas dan sustancia a Paréntesis: una vanguardia invisible.

Este viernes, a las 8 p.m. en el Teatro NOS PUCP (San Isidro), la organización Sinfonía por el Perú estará ofreciendo el concierto navideño Siete Estrellas. Más de 100 artistas en un espectáculo que incluye coro, teatro y orquesta. No olvidemos que esta organización fue fundada por Juan Diego Flórez en 2011. El objetivo de la misma no es otro que la formación de niños y jóvenes de poblaciones vulnerables mediante la música.

No siempre tenemos eventos culturales en donde van de la mano la calidad con un objetivo social. Los conciertos de Sinfonía por el Perú sí exhiben esas cualidades. Por eso mismo hay que apoyar a cada uno de ellos.

…

Lectura:

Ciencia ficción. Recomendamos la novela El viajero y el Aleph (Mesa Redonda) de Iván Meza Vélez. Ciencia ficción que no subestima al lector. Búsquenla.