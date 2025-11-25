Pura persistencia: los15 años de Lee por Gusto y Jaime Cabrera

El pasado sábado 22 de noviembre, la web Lee por Gusto cumplió 15 años. Este proyecto fue fundado por el escritor y periodista Jaime Cabrera Junco en el año 2010. Su creación se debió, principalmente, a la necesidad de tener un espacio más de difusión literaria.

A la fecha, Lee por Gusto ha cumplido su objetivo: es un espacio consolidado de difusión, tal y como era el deseo de su creador. No es un espacio de discusión por la sencilla razón de que ese nunca fue su objetivo. En este sentido, sí hay que reconocer la coherencia con la que Jaime Cabrera ha sabido conducir su proyecto. Esa coherencia no es más que la personalidad de Lee por Gusto. A algunos les puede gustar, a otros no. En esa tensión hay un valor, sin duda.

Esta consolidación no se dio de la noche a la mañana. Ha habido persistencia y mucho carácter, específicamente en los primeros ocho años. Cuando el desánimo parecía ganar terreno, Jaime Cabrera sacaba fuerzas de donde sea para continuar. Lo que puedo decir de él en esta oportunidad, es que nunca esperó el aplauso de la platea para continuar (algo que parece ser, lamentablemente, la marca en estos tiempos de consagraciones efímeras y lobis evidentes). Se requería de un espacio más para difundir a los autores peruanos, y punto, nada más.

Quien escribe fue testigo de los comienzos de Lee por Gusto. A Jaime Cabrera lo conocí en mi etapa de librero en Quilca. Fueron años en los que casi toda la literatura peruana pasaba en vivo y en directo por mi espacio. Imagino que por los buenos libros y la buena música.

Líneas atrás señalé que Lee por Gusto construyó su legitimidad en base a la difusión. Pero lo que recuerdo también de esos primeros años inciertos, es la total libertad que me dio Jaime Cabrera cuando me tocó colaborar con la web.

Algunos textos resultaron polémicos e incómodos. A saber, los recuentos literarios, como el del año 2017, que fue un terremoto para la escena literaria local de acuerdo con los testigos (discutible) y la data de visitas (indiscutible).

Por ese recuento, a Jaime Cabrera lo llamaron día y noche. Nunca tocó el recuento; por el contrario, se mostró satisfecho, no solo por las visitas, porque ese recuento decía igualmente una verdad en sus aciertos y en sus excesos. No era un recuento como los que vemos en los últimos tiempos, y no solo en Perú, que vienen con trampa y con demagogia, detalles de los que se dan cuenta los lectores.

Pero lo que más destaco de estos 15 años de Lee por Gusto es la ética de su fundador. Jaime Cabrera nunca asumió la difusión literaria como un medio para llegar a algo o conseguir favores. Por ejemplo: no usó el reseñismo como trampolín a la fama y no usó su web como un canal del envilecimiento personal.

Lee por Gusto celebra sus 15 años en total legitimidad y sin rabo de paja. Es importante cumplir años, pero más relevante es cómo los cumples. Felicitaciones, Jaime.

…

Poeta. En el segundo semestre del año 2022, Jaime Cabrera presentó su poemario El cantar de las agujas, publicado por Tinta Libre de México.