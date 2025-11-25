HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Cultural

Pura persistencia: los15 años de Lee por Gusto y Jaime Cabrera

Lee por Gusto celebra sus 15 años en total legitimidad y sin rabo de paja. Es importante cumplir años, pero más relevante es cómo los cumples.

Jaime Cabrera Junco. Imagen: Difusión.
Jaime Cabrera Junco. Imagen: Difusión.

El pasado sábado 22 de noviembre, la web Lee por Gusto cumplió 15 años. Este proyecto fue fundado por el escritor y periodista Jaime Cabrera Junco en el año 2010. Su creación se debió, principalmente, a la necesidad de tener un espacio más de difusión literaria.

A la fecha, Lee por Gusto ha cumplido su objetivo: es un espacio consolidado de difusión, tal y como era el deseo de su creador. No es un espacio de discusión por la sencilla razón de que ese nunca fue su objetivo.  En este sentido, sí hay que reconocer la coherencia con la que Jaime Cabrera ha sabido conducir su proyecto. Esa coherencia no es más que la personalidad de Lee por Gusto. A algunos les puede gustar, a otros no. En esa tensión hay un valor, sin duda.

Esta consolidación no se dio de la noche a la mañana. Ha habido persistencia y mucho carácter, específicamente en los primeros ocho años. Cuando el desánimo parecía ganar terreno, Jaime Cabrera sacaba fuerzas de donde sea para continuar. Lo que puedo decir de él en esta oportunidad, es que nunca esperó el aplauso de la platea para continuar (algo que parece ser, lamentablemente, la marca en estos tiempos de consagraciones efímeras y lobis evidentes). Se requería de un espacio más para difundir a los autores peruanos, y punto, nada más.

Quien escribe fue testigo de los comienzos de Lee por Gusto. A Jaime Cabrera lo conocí en mi etapa de librero en Quilca. Fueron años en los que casi toda la literatura peruana pasaba en vivo y en directo por mi espacio. Imagino que por los buenos libros y la buena música.

Líneas atrás señalé que Lee por Gusto construyó su legitimidad en base a la difusión. Pero lo que recuerdo también de esos primeros años inciertos, es la total libertad que me dio Jaime Cabrera cuando me tocó colaborar con la web.

Algunos textos resultaron polémicos e incómodos. A saber, los recuentos literarios, como el del año 2017, que fue un terremoto para la escena literaria local de acuerdo con los testigos (discutible) y la data de visitas (indiscutible).

Por ese recuento, a Jaime Cabrera lo llamaron día y noche. Nunca tocó el recuento; por el contrario, se mostró satisfecho, no solo por las visitas, porque ese recuento decía igualmente una verdad en sus aciertos y en sus excesos. No era un recuento como los que vemos en los últimos tiempos, y no solo en Perú, que vienen con trampa y con demagogia, detalles de los que se dan cuenta los lectores.

Pero lo que más destaco de estos 15 años de Lee por Gusto es la ética de su fundador. Jaime Cabrera nunca asumió la difusión literaria como un medio para llegar a algo o conseguir favores. Por ejemplo: no usó el reseñismo como trampolín a la fama y no usó su web como un canal del envilecimiento personal.

Lee por Gusto celebra sus 15 años en total legitimidad y sin rabo de paja. Es importante cumplir años, pero más relevante es cómo los cumples. Felicitaciones, Jaime.

Poeta. En el segundo semestre del año 2022, Jaime Cabrera presentó su poemario El cantar de las agujas, publicado por Tinta Libre de México.

Notas relacionadas
Coco Bedoya: "La gente piensa que el arte es un espacio bucólico y no es así"

Coco Bedoya: "La gente piensa que el arte es un espacio bucólico y no es así"

LEER MÁS
Jeremías Gamboa: “Todos se sienten un poco más blancos que otros y un poco más cholos que otros”

Jeremías Gamboa: “Todos se sienten un poco más blancos que otros y un poco más cholos que otros”

LEER MÁS
Patricia del Río: “Si lo que pasó en Ayacucho, hubiera ocurrido en Miraflores y San Isidro, estaríamos ahora llorando a nuestros muertos y haciendo marchas”

Patricia del Río: “Si lo que pasó en Ayacucho, hubiera ocurrido en Miraflores y San Isidro, estaríamos ahora llorando a nuestros muertos y haciendo marchas”

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Juan José Chuquisengo: “Señor ministro, no frene el avance de la Universidad de Música”

Juan José Chuquisengo: “Señor ministro, no frene el avance de la Universidad de Música”

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Delia Espinoza acude al Poder Judicial luego de vencerse el plazo para que la JNJ la reponga en la Fiscalía

Ya están habilitados los enlaces para solicitar hasta 4 UIT en Hábitat, Integra, Prima y Profuturo

Temblor HOY, 24 de noviembre, según IGP: ¿de qué magnitud fue el último sismo?

Cultural

Martín Rodríguez-Gaona: “Las redes sociales afectan directamente a la lectura tradicional, solitaria, concentrada y silenciosa”

Santiago Posteguillo: “¿Por qué tenemos que pensar que lo que es popular nunca va a ser parte del canon literario?”

Divertimento trucho: lo que no se dice de “Chavín de Huántar: el rescate del siglo”

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Delia Espinoza acude al Poder Judicial luego de vencerse el plazo para que la JNJ la reponga en la Fiscalía

Congreso EN VIVO: Comisión Permanente evalúa inhabilitaciones contra Delia Espinoza, Pedro Castillo y fiscales supremos

Juez corrige a Dina Boluarte dos veces durante audiencia: "No soy señora, soy señor, por lo visto no me está viendo"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025