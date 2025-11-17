HOYSuscripcion LR Focus

Gobierno aprueba la extradición de César Hinostroza
Cultural

Impresiones de “Cinco esquinas”, una novela divertida de Mario Vargas Llosa

Esta novela no es una obra maestra, pero en sus coordenadas refleja la podredumbre moral de una época que tuvo a Fujimori y Montesinos como protagonistas. La recomendamos.

Mario Vargas Llosa. Foto: EFE.
Mario Vargas Llosa. Foto: EFE.

Mario Vargas Llosa publicó en el año 2016 la novela Cinco esquinas. Cinco esquinas no es una obra maestra. Y no tenía que serlo. Es una novela con poco colesterol, pero con mucho nutriente narrativo. La releí este fin de semana y no se puede negar lo evidente: es una clase maestra de cómo narrar, de cómo hacer que una historia funcione y cuaje. En Cinco esquinas todo fluye: la mayoría de los recursos usados, sean estos en la configuración de sus personajes y en la estructuración de su andamiaje, quedan al servicio del lector, que la disfruta y siente que no pierde el tiempo.

Claro, podemos hablar del argumento de la novela, de las dos historias que la sostienen, de los personajes secundarios que canalizan la trama y del mismo modo del sensacionalismo y amarillismo noventero, la época de Fujimori y Montesinos. No estamos ante un Vargas Llosa solemne (a saber, El héroe discreto). Aquí hay un Vargas Llosa muy relajado, con la mirada puesta en el divertimento (esta palabra hace ruido a cierta crítica), sin renunciar a su actitud de denuncia, presente en prácticamente toda su poética.

Vargas Llosa nos recrea una época, un contexto oscuro para la historia peruana última (a la vez rico en brindar posibilidades temáticas que, por alguna extraña razón, no se han estado abordando en el curso de la narrativa peruana de los 25 años).

La novela tiene su ripio, sus agujeros negros, como la relación lésbica entre Chabela y Marisa (específicamente, el primer capítulo, que debió tener más páginas), el apuro por configurar a un personaje que pudo ser inolvidable como Juan Peineta y no pocos deslices de oralidad. Sin embargo, ¿hablamos de óbices que entorpecen la lectura? ¿Acaso son motivos de fuerza mayor para calificarla de mala? Ante estas caídas, triunfa el oficio porque hay una luz que la sostiene: el gusto de Vargas Llosa por contar una historia. Esta es una novela que se escribió sin la sombra de Conversación en La Catedral.

El año que la publicó, no pocos decretaron la jubilación de Vargas Llosa de la novela. O para ser más específico: muchos escritores, entre jóvenes y con trayectoria, pero inexistentes si los comparamos con lo logrado por él, fueron irrespetuosos. Quisieron matar al padre, cuando lo cierto es que el padre se los había almorzado con el capítulo más flojo: “El sueño de Marisa”, cuyas páginas laxas son dinamita y nervio si las enfrentamos con las que ellos habían escrito.

En La República hemos señalado que Cinco esquinas, El héroe discreto y Le dedico mi silencio forman la trilogía de Vargas Llosa sobre el Perú contemporáneo. Todo el horror que estamos viviendo hoy como sociedad, Vargas Llosa lo escribió antes de que este estallara.

De esta trilogía, Cinco esquinas es la novela más divertida y bajo esos parámetros hay que leerla. Vargas Llosa tenía 79 años cuando la publicó, pero parecía un chico de 25 con ganas de contar el mundo en tiempo real. Maestro.

Periodismo. Cinco esquinas también puede ser leída como una novela que pone en bandeja los valores éticos de la práctica periodística. Apunten: el personaje Retaquita.

