Lucy Telge, fundadora del Ballet Municipal de Lima: "No imagino una vida sin el ballet"

Lucy Telge conoce el ballet Giselle a la perfección y ha llegado una mañana a los ensayos en el Teatro Segura. Está en platea, en las primeras filas. “Me gusta ver porque hay muchas cosas que se pueden mejorar, que se pueden corregir”, nos responde. Ella tenía tres años cuando bailó por primera vez y fundó hace 42 años el Ballet Municipal de Lima. “No imagino una vida sin el ballet”.

Prefiere ver tres piruetas limpias, bien hechas, antes que ocho terminadas sin calidad. “Más vale la calidad que la cantidad” ha sido el lema de Telge durante décadas. “Y sigo diciéndolo todos los días”, nos comenta en una pausa de los ensayos.

En su carrera ha sido la Reina de las Willis (las jóvenes fallecidas que fueron traicionadas) de Giselle en más de una oportunidad. Ha bailado al lado de Esmeralda Agoglia y de Alicia Alonso. Es conocida por su disciplina y por ser una maestra exigente. “Para hacer todo lo que quieras, tienes que meterte íntegra. Si lo vas a hacer a medias, no vale la pena hacerlo”.

¿Qué convierte a Giselle en un clásico y en “el ballet romántico más famoso”?

Es un ballet que se estrenó en 1841 y es uno de los pocos ballets, si no el único, que prácticamente nadie le ha hecho cambios. Es tan lindo que no lo puedes cambiar. De una compañía a otra, El Lago de los Cisnes, La Bella Durmiente, todos tienen algún cambio. En una ocasión vi uno y resultó que le pusieron el nombre solo para llamar público. Fue una versión.

¿Qué ha sido lo más complicado para lograr cuatro temporadas al año?

El mayor problema que tenemos es el económico. Tenemos bailarines muy buenos. Tú ves que los espectáculos están saliendo siempre bien, pero la parte económica es la que es un problema porque los sueldos que les podemos dar a los chicos son muy bajos. Y si ellos están con nosotros es porque realmente les gusta el ballet clásico y quieren hacer los grandes clásicos.

¿Por qué una compañía reconocida no recibe apoyo público o privado?

Creo que hay tanto que apoyar acá que hay mucha gente que no considera el arte lo más importante, desgraciadamente. Pero, un país, mientras más culto, es más pacífico, es más tranquilo. Es mejor la gente cuando es más culta. Pero acá la cultura no la consideran lo más importante y ves cómo estamos: matanzas y robos por todas partes, en todos los sentidos.

'Giselle'

¿Qué le suelen decir sus colegas de otros países?

Bueno, Mario Galizzi (el director del Ballet del Teatro Colón, Argentina) me decía: “Cuando yo cuento lo que has hecho, nadie lo puede creer”. Pero es que Dios me ha puesto en mi camino gente que me ha ayudado mucho.

Tengo entendido que su esposo también la apoyó.

Sí, él era arquitecto y con muchas cosas me ayudaba, aparte de que me dejaba hacer lo que yo quería, ¿no? Como no tuve hijos, todos ellos (los bailarines) son mis hijos.

Ustedes se han trasladado con camiones a distintas partes de Lima con funciones gratuitas. ¿Qué recuerda de la respuesta del público?

¡Maravillados! En la época en que yo bailaba, nosotros hacíamos dos o tres funciones. No podíamos hacer más porque no había público para más. Haciendo funciones en los pueblos jóvenes, como se llamaba en esa época, es que hemos logrado hacer gente. Ahora damos funciones y está lleno. Y es, justamente, por lo que hemos hecho para difundir el ballet en otros lados. Hemos ido hasta Huaycán a hacer funciones. Te lo puedo decir con seguridad: de ahí hemos ganado mucho público. Al ver el ballet sobre el camión, se han animado a ir al teatro.

A pesar de que estamos en una sociedad machista, formó bailarines. ¿Se han superado los prejuicios?

Yo no les cobro nunca a los muchachos para aprender, salvo que sea una persona mayor que quiere tomar clases por hacer ejercicio, digamos. Ahora es una gran suerte, pero en una época era muy difícil. Incluso, yo recuerdo que uno de mis alumnos vino un día desesperado porque la mamá le había cortado todas las mallas para que no haga ballet. Los chicos tenían que estar escondiéndose para salir, diciendo que iban a otras partes. En cambio, ahora los padres los llevan a los chicos al ballet.

¿Qué es lo principal que tiene que tener un bailarín y una bailarina de ballet?

Mira, tiene que tener, por un lado, un físico muy apropiado y, por otro lado, tiene que tener mucho de adentro; tienen que ser muy interpretativos. Porque el físico te va a dar la técnica, pero la parte de adentro es tan importante como la técnica.

Cambiando de tema y para dejarla continuar viendo los ensayos, sé que superó una etapa complicada de salud.

Sí, tuve un tumor, pero la Virgen de Lourdes tuvo a bien encomendarme a Dios y el tumor desapareció. Fue algo que nunca esperé porque no me podían operar por la edad y el tamaño. Me hicieron unas radiaciones esperando que el tumor se pueda reducir a tal punto que ya me puedan operar. Pero al poco tiempo la doctora dijo: “Vamos a sacar una ecografía para ver si es que se ha bajado un poquito”. Y ya no había nada. No me va a alcanzar la vida para agradecerle a Dios y a la Virgen.

Y continuó al frente del ballet. ¿Hay algo que le quede pendiente de hacer?

Lo principal es poder seguir adelante y llevar estas maravillas del ballet que hay en el mundo y que necesitan mucho decorado, vestuario, muchos bailarines, mucho trabajo. No es fácil. Mucha gente me dice: “Acabo de ver el ballet tal o en tal país, no tienen nada que envidiarles”. Con el poco apoyo que hay, digamos, yo me siento satisfecha de lo que he podido hacer.