Regresa el ‘Vive Chincha’. La cuarta edición del festival iqueño, que reunirá a más de diez mil familias, se realizará el sábado 25 y domingo 26 de octubre del 2025 en la Plaza de Armas de Chincha, a partir de las 3:00 p.m. En esta edición se contará con competencias, delegaciones nacionales, artistas invitados, conversatorios, talleres, feria de emprendimientos y, como siempre, la fuerza del zapateo afroperuano que resuena como símbolo de resistencia y herencia cultural.

La propuesta de ‘Vive Chincha’, una celebración anual que ya se ha convertido en un referente para la región y el país, apuesta por mostrar lo más vibrante de su gastronomía, música, danza y tradiciones como un motor que fortalece la región y atrae el turismo.

¿Qué actividades habrá en el ‘Vive Chincha 2025’?



Uno de sus principales atractivos de la cuarta edición del ‘Vive Chincha’ será la muestra de zapateo más grande vista en Perú, como parte del Concurso Internacional de Zapateo Afroperuano y el primer Concurso de Canto de este festival, cuyas actividades contribuyen a que su legado de energía, danza y ritmo vaya de generación a generación.

Además, se llevarán a cabo ferias artesanales y shows, así como pasacalles y la preparación de la Carapulcra y Sopa Seca más grande que se haya visto; todo con el objetivo de reforzar el orgullo chinchano y generar nuevas oportunidades de colaboración.

Uno de sus principales atractivos de la cuarta edición del ‘Vive Chincha’ será la muestra de zapateo más grande vista en Perú. Foto: difusión.

Más que un festival, Vive Chincha es un espacio que nace desde el corazón de esa tierra para celebrar su esencia. Año tras año reúne a artistas, empresas, instituciones públicas y sociedad civil en un punto de encuentro que rinde homenaje a su cultura e identidad. Puedes conocer y participar en todas sus actividades en sus redes principales de instagram y facebook @vivechincha.

