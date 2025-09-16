Artistas inauguran el Pasaje Del Arte y el Deporte con mural de más de 300 m2

Inspirados en el arte clásico italiano y los principales deportes practicados en Perú; los artistas Jaime Alcántara (Raf), artista urbano con 27 años de trayectoria, y Omar Smash, creador de la Blanquirroja Mural en Gamarra, intervienen mural del polideportivo de la Asociación de Vecinos de Vista Alegre - VIPSE.

El periodo de muralización durará del 16 al 30 de septiembre de 2025, mientras que la fecha de inauguración será miércoles 1 de octubre de este año en el exterior del polideportivo VIPSE (Jirón Santiago Antúnez de Mayolo, urb. Vista Alegre, Surco).

Más que un mural



Las primeras cuadras del jirón Santiago Antúnez de Mayolo de Vista Alegre se transformarán con esta iniciativa de los artistas visuales junto a Decal, constructora e inmobiliaria con 16 años de trayectoria, como parte de su plan de responsabilidad social, donde gestionan y apoyan diversos eventos deportivos y culturales.

Este es un proyecto de transformación del entorno a través de las artes visuales, donde la comunidad es parte de su creación al contar con la participación de los vecinos de la urbanización y que es posible gracias al convenio de Decal Inmobiliaria con la asociación sin fines de lucro VIPSE y la participación de los artistas de amplia trayectoria a nivel nacional.

