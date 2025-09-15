Una madre decide escribir una obra autobiográfica para tender un puente con su hija veinteañera, actriz en formación, que dejó de vivir con ella a los 16 años. La escritura se convierte en detonante de recuerdos, confesiones y transformaciones, explorando un vínculo atravesado por el afecto, la distancia y el caos que todo huracán —real o simbólico— deja a su paso.

Narrada en episodios breves, poéticos y cotidianos, la obra teje escenas tan íntimas como universales: una visita a la clínica, una discusión marital, una llamada telefónica, un desayuno. Fragmentos que, como piezas de un rompecabezas, revelan una historia sostenida por la vulnerabilidad, el humor y la ternura. Nada demasiado grande, pero del tamaño del mundo.

TEMPORADA

Fechas: Del 19 de setiembre al 5 de octubre de 2025

Funciones: Viernes y sábados, 8:00 p.m. | Domingos, 7:00 p.m.

Lugar: Sala Quilla – Av. Francisco Bolognesi 397, Barranco

Entradas: General S/ 45 | Estudiantes y jubilados S/ 30

Preventa: Hasta el 25 de agosto en Joinnus: https://bit.ly/huracanteatro

Instagram: @un_huracan_teatro

(NdP).